Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski w Chorzowie. Na imprezie wystąpią m.in. gwiazdy rumuńskiej sceny disco (Minelli, Akcent, Olivia Addams), a także Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Michał Wiśniewski w swoim repertuarze solowym oraz z zespołem Ich Troje ma mnóstwo przebojów. Na chorzowskiej scenie nie zabraknie przekroju największych hitów posiadacza najsłynniejszej fryzury w Polsce!

"Marzę w końcu o takim sylwestrze, żeby spędzić go w łóżku! Ostatni chyba 35 lat temu" - wyznał szczerze muzyk, który nieustannie koncertuje, a sylwestrowe imprezy nie mogą się odbyć bez jego hitów. "Kto nie widział w zeszłym roku, absolutnie niemożliwe jest przegapienie w tym roku! Ludzie się bawią - Stadion Śląski w Chorzowie... fantastyczna impreza, szał ciał, warto zobaczyć, jeśli nie możecie być na stadionie" - zachęca do oglądania Sylwestra Szczęścia w Polsacie lider Ich Troje.



Michał Wiśniewski gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów

49-letni wokalista jest obecny na scenie już od ponad 25 lat. Na początku lat dwutysięcznych podbił Polskę z przebojami "Powiedz", "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "Razem a jednak osobno".

Niedawno fani Ich Troje truchleli, gdy Wiśniewski zamieścił w sieci tajemniczy wpis. Początkowo wynikało z niego, że następuje koniec występującego od 25 lat zespołu. "Pozostała nam już teraz tylko sesja Ich Troje! Zapowiada się intensywny rok dwa tysiące dwudziesty drugi. Naprawianie i odrabianie zaległości z pandemii. Pędzimy w galopie. Oby tylko nie odbić się od ściany." - napisał lider zespołu.

Wiśniewski zapowiedział wówczas, że nowy, dziesiąty album Ich Troje będzie ostatnim w karierze zespołu. "Wczoraj zrealizowaliśmy sesję do 10-tej, a zarazem ostatniej w dorobku zespołu Ich Troje płyty" - brzmiał fragment wpisu. "Uspokajam. Nie schodzimy ze sceny, a jedynie, idąc z duchem czasu, przenosimy się z kolejnymi produkcjami do sieci" - wyjaśnił muzyk.

Ostatnia płyt Ich Troje. Kiedy premiera?

Filarem zespołu Ich Troje pozostaje Jacek Łągwa, który nieprzerwanie, wraz z Michałem, tworzy zespół od samego początku



"Korzystając z okazji chciałbym podziękować Jackowi za długoletnią przyjaźń. Możemy się różnić w wielu kwestiach, ale finalnie ramię w ramię idziemy w tym samym kierunku" - pisał Wiśniewski.



Podziękowania skierował również do występującej z zespołem Anny Świątczak, z którą ma dwie córki - Vivenne i Etiennette. "Aniu, wniosłaś do tego zespołu wiele talentu, serca i dobrej energii. Mam nadzieje, że będę mógł z nich czerpać jeszcze wiele lat" - podziękował Wiśniewski.



Nowy album razem z książką będącą podsumowaniem 25-letniej kariery zespołu pojawi się w sklepach już 14 lutego 2022 roku. Niedawno ukazał się duet Wiśniewskiego z córką Etiennette - "Jest tak".



Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.



Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Odliczanie do sylwestra zaczynamy tuż po świętach Bożego Narodzenia. Od 27 grudnia codziennie w Interii i Polsat Go pojawiąją się wideonewsy o tym, jak stworzyć wystrzałową stylizację, make-up czy playlistę, która nie pozwoli nawet zatwardziałym przeciwnikom tanecznych imprez podpierać ścian i zostać obojętnym. Radami i swoimi sposobami na udaną noc sylwestrową podzielą się z gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Zobaczyć będzie można próbny make-up Marceliny Zawadzkiej, a przy okazji dowiedzieć się o aktualnych trendach i make-up'owych trickach. Poznamy playlisty gwiazd imprezy, czyli piosenki, przy których uwielbiają się bawić w sylwestra. Sprawdzimy także sylwestrowe menu gwiazd, a pomoże w tym Adam Borowicz z Family Food Fight.

Ujawnimy też kulisy największej imprezy sylwestrowej w Chorzowie - zobaczyć będzie można materiały z prób i przygotowań gwiazd do ostatniego występu w tym roku.