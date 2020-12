Sylwestrowa Moc Przebojów 2020/2021. Piękni i Młodzi, Stachursky i Lou Bega nowymi gwiazdami

Poznaliśmy kolejne trzy gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Podczas "największej domówki w Polsce" pojawią się pamiętany z przeboju "Mambo No 5" Lou Bega, Stachursky oraz dowodzona przez Magdę Narożną grupa Piękni i Młodzi.

Na czele grupy Piękni i Młodzi stoi Magda Narożna /Damian Klamka /East News

W sylwestrową noc Telewizja Polsat organizuje największą w Polsce domówkę! 31 grudnia o godzinie 20:00 rozpocznie się Sylwestrowa Moc Przebojów, podczas której nauczymy się tańca od Rafała Maseraka, a wróżbita Maciej przygotuje dla wszystkich znaków zodiaku horoskop na Nowy 2021 Rok, dotyczący zdrowia, miłości i pracy.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 w Polsacie. Ujęcia za kulisami 1 / 22 Paulina Sykut-Jeżyna Źródło: Polsat Autor: Robert Prach/WBF udostępnij

Reklama

W studio na żywo wystąpią m.in.: Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Enej, Alicja Majewska, Czadoman, Michał Szpak, After Party, Feel, Piersi, Brave & Antek Smykiewicz, Michał Wiśniewski, Mandaryna, Daj to głośniej, Sławomir, Stefano Terrazzino i Liber&InoRos. Usłyszymy też "Bailando" i "Vamos a la Playa" w wykonaniu lubianej w Polsce Loony, największe przeboje Boney M, a zakochani w muzyce lat 90. będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factory.

Transmisja będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 - największa domówka w Polsce! Polsat

Do wyżej wymienionych gwiazd właśnie dołączyli Lou Bega, Stachursky oraz grupa Piękni i Młodzi.

Pochodząca z Łomży formacja Piękni i Młodzi w krótkim czasie stała się jedną z największych gwiazd na scenie disco polo. Szeroka publiczność poznała trio dzięki siódmej edycji show "Must Be The Music" w Polsacie (2014). Grupa jako pierwszy przedstawiciel disco polo dotarła wówczas do finału.

Początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Po rozwodzie pary i konflikcie w formacji, miejsce Narożnego zajął Daniel Biczak.

Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 82 mln odsłon, sprawdź! ), "Kocham się w tobie" (62 mln, zobacz! ), "Niewiara" (55 mln, zobacz! ), "Tak już bez ciebie" (51 mln, zobacz! ), "Chciałabym spać z tobą" (42 mln, zobacz! ) i "Jedno słowo" (32 mln, sprawdź! ).

W zmienionym składzie grupa zaprezentowała piosenki "Bez siebie" (ponad 6,4 mln odsłon, sprawdź! ), "Nowa ja" (ponad 5,3 mln, zobacz! ) i "Numer jeden".

Clip Piękni i Młodzi NUMER JEDEN

Przypomnijmy, że Magda Narożna wiosną 2021 r. pojawi się jako jedna z gwiazd 14. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Zadaniem uczestników show jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Piękni i Młodzi podczas III Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach 1 / 7 Tak się bawi Magda Narożna (PIękni i Młodzi) na scenie w Kielcach Źródło: AKPA udostępnij

Za sprawą piosenki "Mambo no. 5" Lou Bega stał się jedną z największych gwiazd tanecznych lat 90. Do dziś teledysk niemieckiego wokalisty zanotował ponad 320 mln odsłon.

Singel z 1999 r. po premierze natychmiast trafił na pierwsze miejsca list przebojów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Zanotował też wysokie trzecie miejsce na liście "Billboardu". Dzięki piosence Lou Bega otrzymał nawet nominację do nagrody Grammy.

Podczas każdej wizyty w Polsce wokalista fetowany jest niczym król.

Clip Lou Bega Mambo No. 5 (A Little Bit of...)

Podczas największej domówki w Polsce nie może zabraknąć hitu z 2000 roku "Typ niepokorny". Swoją karierę Stachursky rozpoczął we wczesnych latach 90. przebojem "Taki jestem". W dorobku ma także takie hity, jak "Z każdym twym oddechem" (Słowik Publiczności na festiwalu w Sopocie), "Dosko", "Boski plan", "Kieliszki" (z BBX-em), "Szampan i truskawki" czy "Doskozzza".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Stachursky: "Typ niepokorny" w programie "Moje disco, moje wszystko" (fragment występu) Disco Polo Music

----------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!