Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia ( posłuchaj! ). Na jej koncerty przybywają tysiące nastolatków, a w social mediach śledzi ją ponad 1,4 miliona osób. Wokalistka, po swoim zwycięstwie w "The Voice Kids" i "Eurowizji Junior" (zobacz!), szybko zyskała wielu wiernych fanów.

Już teraz wiadomo, że 11 stycznia 2023 roku wypadają 18. urodziny gwiazdki. Roxie zadebiutowała w telewizji w 2018 roku wykonując brawurowo swą wersję utworu Beyonce "Halo". Miała wówczas 13 lat.

Nikt nie miał wtedy wątpliwości - Roksana zostanie gwiazdą! W zespole Edyty Górniak zwyciężyła program, a niedługo później reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2018. I tutaj także odniosła wielki sukces zwyciężając z piosenką "Anyone I Want To Be".

Z perspektywy czasu nie oceniała jednak utworu tak, jak mogłoby się wydawać: "Nie przepadam bardzo za piosenką 'Anyone I Want To Be'. To po prostu nie jest mój klimat, ale pokochałam ją za to, z czym mi się kojarzy. Pewnie fani są w szoku, że to powiedziałam. Ja od początku nie chciałam śpiewać tego na Eurowizji, ale wyszło, jak wyszło" - mówiła niegdyś w programie "Dzień Dobry TVN".

W 2019 roku wydała debiutancki album sygnowany swoim imieniem i nazwiskiem. Była wtedy też nominowana do Fryderyka w kategorii "Debiut Roku". Od tego momentu minęły niemal 3 lata, a piosenkarka angażowała się też w inne projekty, m.in. nagrała z Pawbeatsem piosenkę "Tajemnice" do filmu "Tajemniczy ogród".

Co zamierza teraz?

Roksana Węgiel: ten rok będzie należał do niej?

Fani młodej piosenkarki plotkują, co zamierza wkrótce. Wygląda na to, że mogą mieć powody do radości, bo na Instagramie niemal bez przerwy Roxie Węgiel zamieszcza zdjęcia i filmy ze studia nagraniowego. Ostatnio informowała też, że pracuje nad klipem do jednej z piosenek.

Roksana Węgiel najwidoczniej ma bardzo dużo planów, które zamierza zrealizować w 2023 roku! Jak nieoficjalnie informują niektóre portale, artystka traktuje nowy album jako próbę pokazania nowej Roksany i odcięcia się od wizerunku 13-letniej dziewczynki, którą poznali Polacy. Zależy jej na tym, by pokazać, jak bardzo zmieniła się w ostatnich latach.

Nowy krążek ma pojawić się jeszcze na początku tego roku. W ostatnim czasie Viki Gabor wydała album "ID", na którym opisała blaski i cienie sławy, gdy ma się 15 lat (przeczytaj nasz wywiad) . Można więc oczekiwać, że podobny proces przeszła Roksana. Co zaśpiewa na nowym albumie? Na te informacje trzeba będzie jeszcze poczekać.

