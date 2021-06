Polsat SuperHit Festiwal 2021: sanah obroniła magisterkę

Jej piosenki notują wielomilionowe wyświetlenia, choć jeszcze niedawno mało kto o niej wiedział. Teraz sanah zaprezentuje się szerokiej publiczności podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie.

sanah to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia /Beata Zawrzel / Reporter

Nazywa się ją muzycznym objawieniem roku i fenomenem w branży, a jej utwór "Szampan" (ponad 62 mln odsłon, sprawdź! ) nucą wszyscy. sanah, czyli Zuzanna Jurczak, ukończyła Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, grała w orkiestrze, a w maju 2020 r. wydała swoją debiutancką płytę "Królowa dram".

Jesienią 2020 r. wypuściła EP-kę "Bujda" z hitem "No sory", a równo rok od premiery debiutu w ręce fanów wydała drugi album studyjny. "Irenka" to kolejny rozdział w karierze jednej z najpopularniejszych ostatnio polskich wokalistek.

"Wszystkie utwory układają się tu w historię tytułowej postaci przepełnioną pięknem i autentycznością" - czytamy w zapowiedzi.



Album promują utwory "No sory", "Ale jazz!" nagrany w duecie z Vito Bambino, "2:00" i "etc." - w wersji oryginalnej oraz specjalnej jako "etc. (na disco)".

Na niespełna tydzień przed występem podczas koncertu Najlepsi z Najlepszych w ramach Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie młoda wokalistka zdała egzamin magisterski na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Do zdjęcia sprzed swojego wydziału dołączyła nagranie ze swojej obrony.