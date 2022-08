"Ten festiwal zawsze reaguje na to, co się dzieje wokół" - powiedział Jurek Owsiak, który otwierając przed południem paradę motocyklową przekazał smutną wiadomość o wypadku autokaru w Chorwacji z polskimi pielgrzymami (zginęło 12 osób, wiele innych jest poważnie rannych). Poprosił wszystkich uczestników festiwalu o chwilę skupienia i skierowanie myśli w stronę rodzin poszkodowanych.

Inną wiadomością, która dotknęła organizatorów i uczestników, było odwołanie udziału przez grupę King Gizzard & The Lizard Wizard. Dla Australijczyków miał to być pierwszy występ w Polsce, wielu fanów czekało na ich koncert na Dużej Scenie. Szczególnie, że również z powodów zdrowotnych problemów wokalisty na niewiele dwa tygodnie przed festiwalem wypadła formacja Limp Bizkit, szykowana na jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji.



Ostatecznie w miejsce Limp Bizkit wskoczyła dobrze znana woodstockowej publiczności formacja Skindred, mająca na koncie występy na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą w 2011 i 2014 r. Nieobecność King Gizzard & The Lizard Wizard sprawiła, że koncert Skindred ma potrwać 1,5 godziny.



"Już wiem, że będzie piękne widowisko" - zapowiadał Owsiak na konferencji przed rozpoczęciem koncertów trzeciego dnia.

Szef Pol'and'Rocka chwalił piątkowe występy z naciskiem na Strachy na Lachy ("monumentalny koncert"), Voo Voo ("poezja muzyczna"), Organka i Wolf Alice ("koncert fantastycznie unoszący"). Osobny akapit poświęcił Amerykanom z GWAR - metalowe potwory na zakończenie dnia późno w nocy dali prawdziwy wizualny i muzyczny spektakl, w którym w ich wyobrażeniu obcinali głowę prezydentowi USA, z piersi królowej Elżbiety II leciała krew, a walkę między sobą stoczyli prawie nadzy Władimir Putin i prezydent Chin.

"Czy mieliśmy jakiś protest z ambasady USA? Z ambasady Wielkiej Brytanii? Z ambasady Rosji, Chin? Jeśli chodzi o poczucie humoru, to jesteśmy 1000 lat świetlnych za tym, co się dzieje na świecie. Śmiejmy się też z siebie, bo o co my w ostatnich dniach drzemy szaty, o skecz?" - komentował Owsiak, przypominając sytuację z głośno komentowanym występem kabaretu Neo-Nówka zaprezentowanym w środę na Akademii Sztuk Przepięknych.



Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Program trzeciego dnia - kto zagra?

Ostatni dzień festiwalu na Dużej Scenie rozpoczął Inclusion - laureat Antyfestu Antyradia.

Pełny line-up prezentuje się następująco:

Duża Scena (sobota, 6 sierpnia):

15:00 - 15:40 - Inclusion

16:00 - 17:00 - Żurkowski

17:20 - 18:30 - Fiddler's Green

18:50 - 20:10 - Me and That Man

20:30 - 21:40 - Stake

22:00 - 23:30 - Skindred

23:50 - 00:30 - Piotr Bukartyk - zakończenie.

Pol'and'Rock Festival 2022: Mała Scena - program (sobota, 6 sierpnia):

17:40 - 18:20 - Gorgonzolla

18:30 - 19:10 - House Of Death

19:30 - 20:30 - Bukartyk & Ajagore

20:40 - 21:30 - Kirszenbaum

21:40 - 22:30 - Dagadana

22:45 - 23:35 - Transgresja.

Michał Boroń, Czaplinek



