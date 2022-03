"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Reklama

Debiut "Mask Singera" w Polsce odbył się 5 marca. Widzowie zobaczyli na scenie sześcioro ukrytych w kostiumach celebrytów, którzy prezentowali swoje talenty wokalne. W kolejnym odcinku pojawiła się kolejna szóstka. Wśród jury, które odgaduje tożsamość uczestników są: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński oraz Julia Kamińska.

W pierwszym odcinku najsłabiej wypadł Tort - w tym przebraniu ukrywał się aktor Mateusz Banasiuk. Z kolei tydzień później z programem pożegnała się Ośmiornica, którą był tancerz, aktor i wokalista Stefano Terrazzino.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Kamińska: Nie mam poczucia, że jako detektyw w „Mask Singer” jestem sztuczna. Zachwyca mnie poziom abstrakcji, który udaje się osiągnąć w tym programie Newseria Lifestyle

"Mask Singer": Kim jest Monster? Już wszystko jasne!

Trzeci odcinek "Mask Singer" różnił się od poprzednich. Tym razem pięcioro uczestników nie rywalizowało w parach. Wszyscy zaśpiewali nowe utwory, po czym odbyło się głosowanie. Do kolejnego etapu przeszli: Róża, Słońce i Prysznic.

W dogrywce zmierzyli się Kot oraz Monster - ostateczne decyzją widzów i jurorów ten ostatni musiał pożegnać się z programem, a Kot dalej może kryć swoją tożsamość. Sporą niespodzianką było ujawnienie, że Monsterem był Grzegorz Skawiński, lider grupy Kombii.



Instagram Post

"Mask Singer": Kim jest Kot?

Kot w ostatnim odcinku wykonał przebój "Black and White" zespołu Kombi. Z kolei w dogrywce o pozostanie w programie zaśpiewał "Livin' La Vida Loca" Ricky'ego Martina.

Tym razem jurorzy-detektywi wskazywali, że Kotem może być Patryk Vega, Antek Królikowski lub Andrzej Krzywy z De Mono. Wcześniej wśród typów pojawiły się nazwiska Michała Milowicza, Marcina Millera, Piotra Polka i Piotra Świerczewskiego.

Coraz więcej wskazówek kieruje właśnie w stronę Marcina Millera, lidera discopolowej grupy Boys. Mowa m.in. o słowie "łobuz" (to jeden z największych przebojów Boys z lat 90.), wodzie sodowej czy kolczyku w uchu.

30 lat zespołu Boys: Marcin Miller i jego popisy 1 / 13 "Jeśli chodzi o zespół Boys, nie złożyliśmy broni. Cały czas pracujemy, ćwiczymy choreografię. Mam teraz dużo czasu, więc spędzam go w studiu. Problem polega na tym, że mamy już ponad 30 piosenek i nie wiemy, co z nimi zrobić" - mówił Marcin Miller w jednym z ostatnich wywiadów. Źródło: AKPA udostępnij

Kuba Wojewódzki zwraca uwagę na jego podobieństwa z Kotem. "Wychowany przez mamusię, nie wróżono mu kariery, ma znakomity garaż..." - czytamy na Instagramie.

Marcin Miller wielokrotnie podkreślał, że mama Maria Miller jest najważniejszą kobietą w jego życiu. Gwiazdor disco polo odwiedza ją, kiedy tylko może i wielokrotnie publikował ich wspólne zdjęcia.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post