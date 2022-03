Aktorka przyznaje, że z czystej ciekawości podejrzała zagraniczne wersje "Mask Singer". Chciała się bowiem przekonać, jak w innych krajach realizowany jest ten popularny program, jak bardzo spontaniczni są detektywi i jak reaguje publiczność.

"Przed rozpoczęciem produkcji obejrzałam fragmenty amerykańskiej wersji, brytyjskiej, australijskiej i estońskiej. Byłam ciekawa, jak to funkcjonuje w różnych krajach, bo mam wrażenie, że my mamy np. zupełnie inny publiczny temperament niż Amerykanie, którzy są bardzo otwarci, reagują bardzo żywiołowo, bardzo krzyczą, skandują w tego typu przedsięwzięciach. A wydaje mi się, że tutaj czasami to byłoby dziwne, gdybym nagle aż tak ekspresyjnie zaczęła się zachowywać" - mówiła agencji Newseria Lifestyle Joanna Trzepiecińska.

"Mask Singer" to muzyczne widowisko z niezwykłymi kostiumami, hitami polskich i światowych list przebojów, ale przede wszystkim zabawa w szukanie odpowiedzi na pytanie - kto kryje się pod maską? Uczestnikami są ludzie znani z pierwszych stron gazet: aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze i politycy.

Aktorka nie ukrywa, że propozycję udziału w tym programie rozrywkowym przyjęła ze sporym entuzjazmem. Chciała bowiem nie tylko się przekonać, czy ma smykałkę detektywistyczną, ale także pokazać widzom nieco inne swoje oblicze niż to, które znają ze szklanego ekranu czy z teatralnej sceny. "Nigdy nie brałam udziału w takim przedsięwzięciu, więc byłam sama ciekawa, czy sobie poradzę. Uznałam, że zrobiłam na tyle dużo poważnych rzeczy w swoim zawodzie, że teraz mogę troszeczkę odpuścić i też zrobić coś zabawniejszego, łapiąc dystans do siebie samej" - komentowała.

Ma w swoim dorobku zawodowym wiele ról filmowych, teatralnych i serialowych, ale ta, która przypadła jej w "Mask Singer", jest szczególnie wymagająca. Jej zdaniem, żeby w tym przypadku być skutecznym detektywem, trzeba na bieżąco śledzić nowinki ze świata show-biznesu. Ona natomiast raczej stroni od ścianek, czerwonych dywanów i bankietów.

"Dla mnie jest to trudna rola, dlatego że ja na co dzień pracuję głównie wśród ludzi kultury, w teatrze, natomiast świat celebrytów to nie jest świat, w którym ja funkcjonuję. Więc jeśli zdarza mi się tutaj trafić na odgadywanie kogoś, kto wydaje mi się, że jest moim kolegą z branży, to wtedy jest mi łatwiej. A jeśli podają takie informacje, które wymykają się takim informacjom zawodowym, to wtedy mam trudność" - tłumaczyła.

W role pozostałych detektywów pierwszej polskiej edycji "Mask Singer" wcielają się: Julia Kamińska, Kacper Ruciński i Kuba Wojewódzki. Aktorka cieszy się, że jurorzy różnią się od siebie charakterami. W ten sposób każdy wnosi do programu inną wartość i współpraca dobrze im się układa. "To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to są osoby dzisiaj bardzo intensywnie funkcjonujące w telewizji, w świadomości społecznej. A wiadomo, że oprócz pracy mamy też w trakcie tej produkcji momenty oczekiwania, przestojów, więc wtedy rozmawiamy ze sobą prywatnie" - stwierdziła.

To okazja do wymiany poglądów i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co się dzieje w świecie kultury, filmu, teatru czy też show-biznesu. "To też jest dla mnie bardzo interesujące, jak oni myślą o show-biznesie. A myślą różnie. Odwołujemy się do innych autorytetów, chociażby z racji wieku. To jest ta różnica, taka podstawowa, że mamy innych mistrzów, mentorów" - dodała.

Trzepiecińska podkreśla, że z każdym z jurorów ma o czym porozmawiać. Nie ma między nimi rywalizacji, nikt się nie wywyższa. Zapewnia też, że Kuba Wojewódzki zrobił na niej bardzo dobre wrażenie. "Wydaje mi się, że się bardzo polubiliśmy, on jest bezpośrednim, bardzo miłym kolegą, bez żadnych gwiazdorskich zapędów. Mamy wspólnych znajomych, mamy kolegów, oboje pracujemy w teatrze, bo on również pracuje w teatrze, więc opowiadamy sobie czasem w wolnych chwilach jakieś anegdoty teatralne. To jest miłe spotkanie" - odpowiadała w wywiadzie.