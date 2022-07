Zespół Acapop! KIDS powstał w 2018 roku, a pomysłodawcami stworzenia składu dzieci śpiewających a capella, byli ludzie związani z inną grupą działającą w podobny sposób, czyli Pentatonix.

Zespół tworzą nastolatkowie w wieku nie przekraczającym 17 lat. Skład na koncie ma kilka coverów, które rozeszły się po sieci. Największą popularnością cieszył się cover "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera, który zdobył na Youtube ponad 15 milionów wyświetleń.



Tym razem Acapop! Kids postanowili promować swoją działalność w telewizji, jednak wystąpili przed milionami widzów z innej, ważniejszej okazji. Członkowie grupy zdecydowali się złożyć hołd swojemu zmarłemu koledze, 15-letniemu Nolanowi Gibbonsowi. Na scenie wykonali jego piosenkę pt. "My Turn".



"Jesteśmy tu, aby przekazać dalej jego wiadomość i być jego głosem" - stwierdziła jedna z wokalistek zespołu.

Kim był Nolan Gibbons?

Nolan Gibbons w Acapop! działał od samego startu zespołu. Utalentowany chłopak rozwijał swój talent, w czym pomagali mu rodzice. W 2019 roku odmówili oni występu swojego syna w "Mam talent", gdyż nie chcieli narażać swojego syna na zbyt dużą ekspozycję w mediach.

W sierpniu 2020 roku, krótko po swoich. 15 urodzinach, Nolan Gibbons zmarł we śnie.

"Nolan dopiero co skończył 15 lat. Mieliśmy wspaniały letni dzień, bawiliśmy się przy basenie, wspólnie gotowaliśmy. Następnego poranka już go z nami nie było. Nie wiemy, co dokładnie się stało. Jego śmierć uznano za nagłą niewyjaśnioną śmierć w dzieciństwie (SUDC, sudden unexplained death in childhood - przyp. red.). Nasz świat legł w gruzach" - opowiadali rodzice Nolana.

"Zawsze dobrze się bawił. To chłopak, którego chciało się przytulić zaraz po tym, jak się go poznało" - wspominali wokalistę jego koledzy.

"Myślę, że byłby zachwycony tym, że śpiewają jego piosenkę. Kochał te dzieciaki i ich relacja była wyjątkowa" - dodała matka Nolana.



Wspaniały hołd dla zmarłego 15-latka. Publiczność we łzach

Po występie zespołu, publiczność zgotowała im owację na stojąco. "Gdzie wy się chowaliście?" - pytał Simon Cowell.

"To było piękne. Pięknie zgraliście się razem swoimi głosami. Podobało mi się" - stwierdziła Heidi Klum.

"Na scenie wyglądaliście tak, jakby to było wasze przeznaczenie. Piosenka była piękna i wiem, że to wiele dla was znaczy. Jestem szczęśliwa, że przyszliście do 'AGT', bo potrzebujemy tu takich ludzi" - mówiła Sofia Vergara.

"Śpiewanie piosenki jako hołd dla kogoś, kogo się straciło, jest wyjątkowo trudne. To było emocjonalne i z szacunkiem, właśnie takie chwile nazywam szczególnymi momentami. Uwielbiam was, było znakomicie" - stwierdził Cowell.

Grupa przeszła do kolejnego etapu programu.