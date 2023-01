Sara James znów stara się o zwycięstwo w popularnym amerykańskim programie - tym razem próbuje sił w jego "gwiazdorskiej" wersji, czyli "America's Got Talent: All-Stars". Na scenie pojawiają się w nim osoby, które w poprzednich edycjach pokazały swój ogromny talent, czyli zwycięzcy, finaliści i ulubieńcy widzów.

Wiadomości Tą piosenką zrobiła furorę w "Mam Talent"! Sara James w przeboju Kate Bush Po ubiegłorocznej wizycie James w programie, gdy 14-latka dosłownie podbiła Internet oraz serce Simona Cowella (dał jej Złoty Przycisk), nadszedł czas na kolejną walkę o zwycięstwo.

Mimo że odcinek z Polką zostanie wyemitowany dopiero 9 na 10 stycznia o 1 w nocy polskiego czasu, to już teraz twórcy programu uchylili rąbka tajemnicy. W nowym programie Sara wykona największy przebój 2022 roku, czyli utwór "As It Was" Harry'ego Stylesa ( zobacz! ).

"Byłam bardzo blisko. Chociaż nie wygrałam, po powrocie do Polski czekali na mnie dziennikarze, fani wykrzykiwali moje imię" - mówi w zamieszczonym materiale James. Zdradziła także swoje największe pragnienie - "Obecnie występuję w Polsce, ale mam nadzieję, że 'All Stars' umożliwi mi podróżowanie po całym świecie. To jest moje marzenie" - wyznała.

Warto dodać, że w finale zeszłorocznej edycji "Mam talent" śpiewała razem z Black Eyed Peas, a później powtórzyła to podczas Sylwestra z Dwójką.

Sara James walczy o zwycięstwo w "Mam talent"

Jak zareagowali jurorzy? Występ bardzo im się spodobał! Jurorzy nie mieli wątpliwości, że jej wersja piosenki Stylesa brzmiała tak, jakby był to jej autorski numer.

"Kiedy po raz pierwszy cię zobaczyliśmy, śpiewałaś piosenkę Eltona Johna. Teraz zaśpiewałaś hit Harry'ego Stylesa. Umiesz zmienić te kultowe dźwięki tak, żeby brzmiały jak twoje. Wszystko zależy od fanów, ale to może być twój zwycięski występ" - mówił Howie Mandel.

Na pytanie Cowella "w jaki sposób chce wygrać ten program", Sara odparła, że wie, że jest teraz "bardziej dojrzała niż poprzednio". Nie otrzymała jednak Złotego Przycisku, jak to miało miejsce w 17. edycji "Mam talent" z 2022 roku. Czy przeszła do dalszego etapu dowiemy się we wtorek (10 stycznia) rano.

Występ Sary James można w całości obejrzeć tutaj.

Wideo Early Release: Sara James Sings "As It Was" by Harry Styles | AGT: All-Stars 2023

Mam talent dla weteranów programu

Amerykański "Mam talent" w wydaniu gwiazdorskim zebrał w programie nie tylko zwycięzców poprzednich edycji, ale również finalistów oraz uczestników, którzy byli "wiralowymi sensacjami". W jury nowego formatu znaleźli się Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel.

Wiadomo, że wśród 60 uczestników, którzy pojawią się w programie, znalazła się też Polka, Sara James. Ponadto oprócz niej pojawią się m.in. gwiazdy tego programu jak: Kodi Lee, Avery Dixon, Viviana Rossi, Danelija Tuleszowa, Cristina Rae i Caly Bevier.



W show występują uczestnicy "Mam talent" z takich krajów jak: Rumunia, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie, Niemcy, Belgia oraz Filipiny.



"Gdy powiedzieli mi, kto będzie występował, wiedziałem, że to będzie genialne" - dodał. "Sara James, Kodi Lee, Detroit Youth Choir wrócili i byli absolutnie niesamowici" - przyznał Simon Cowell.



Wiadomo też, z kim James będzie konkurować o awans do ścisłego finału. Pojawią się tam również: Divyansh and Manuraj, (muzycy z indyjskiego "Mam talent"), Malevo (11. sezon "Mam talent" USA), balerina Vitoria Bueno (niemiecki "Mam talent"), Jackie Fabulous (14. sezon amerykańskiego "Mam talent"), Jamie Leahey (brytyjski "Mam talent"), akrobatka Aidan Bryant (16. sezon amerykańskiego "Mam talent") oraz magik Dustin Tavella (zwycięzca 16. edycji "Mam talent" w USA), Tone the Chief (ósmy sezon amerykańskiego "Mam talent") oraz Detroit Youth Choir (14. sezon amerykańskiego "Mam talent").

Zdjęcie Sara James w "AGT: All-Stars" / Trae Patton/NBC / Getty Images

Sara James zachwyciła w amerykańskim "Mam talent"

Sara James była jedną z największych sensacji 17. sezonu "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych. Wokalistka już podczas castingów oczarowała trenerów i publiczność jej wykonaniem piosenki "Lovely" Billie Eilish. Simon Cowell dostrzegł w niej wielki talent i zdecydował się nacisnąć złoty przycisk.

"Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell .

W półfinale Sara James wykonała przebój Eltona Johna "Rocket Man" i ponownie zachwyciła widownię w USA, która pozwoliła jej awansować do finału. Tam ponownie oczarowała wszystkich, śpiewając hit Kate Bush "Running Up That Hill". I mimo że nie wygrała programu, zaczęto wróżyć jej sporą karierę w Stanach.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - mówił do niej w finale Cowell.

Słynny łowca talentów od tamtych występów wspiera młodą Polkę w jej karierze w Stanach Zjednoczonych. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" przyznał, że chce poznać ją z ważnymi osobami w branży muzycznej.