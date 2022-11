Sara James dała się poznać publiczności dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Po wielkim triumfie reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji Junior w 2021 roku.

We wrześniu tego roku wystąpiła w finale amerykańskiego "Mam talent", a od początku uważano ją za faworytkę do zajęcia miejsca na podium. 14-latka wykonała utwór Kate Bush "Running Up That Hill" (zobacz!) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą czwartego sezonu "Stranger Things".

Reklama

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - stwierdził Simon Cowell.

Ostatecznie jednak widzowie nie postawili na wokalistkę i ta zajęła miejsce poza podium talent show. Mimo to jej występy przysporzyły Sarze popularności na całym świecie. Show wygrała taneczna grupa Mayyas z Libanu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Sara James ma dziewczynę? "Moje serce jest zajęte"

Tą piosenką zrobiła furorę w "Mam Talent"! Sara James w przeboju Kate Bush

9 listopada wieczorem Sara James ogłosiła, że o północy na jej profilu w serwisie Spotify pojawi się niespodzianka.

Chodziło o studyjną wersję piosenki "Running Up That Hill" w wykonaniu Sary James, którą 14-latka wykonała w finale "Mam Talent".

"Jak się podoba niespodzianka?" - pytała później w InstaStory.

Wideo Running Up That Hill

Jeszcze przed finałem "Mam talent" Sara James jako pierwsza Polka nagrała 2 piosenki w Los Angeles w ramach akcji "Spotify Singles". Mowa o piosenkach "lovely" Billie Eilish i nowej wersji oryginalnego utworu Sary "My Wave".

Na najnowszych zdjęciach widzimy, że Sara James wróciła do Los Angeles i sporo czasu spędza w studiu nagrań.

Czytaj także: Co dalej z karierą Sary James w USA po "Mam talent"? Uchyliła rąbka tajemnicy!

Simon Cowell ujawnił, jakie ma plany na dalszą karierę Sary James w USA. Co zdradził?