Sara James dała się poznać publiczności dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Po wielkim triumfie reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji Junior w 2021 roku.

We wrześniu tego roku wystąpiła w finale amerykańskiego "Mam talent", a od początku uważano ją za faworytkę do zajęcia miejsca na podium. 14-latka wykonała utwór Kate Bush "Running Up That Hill" (zobacz!) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą czwartego sezonu "Stranger Things".

Reklama

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - stwierdził Simon Cowell.

Ostatecznie jednak widzowie nie postawili na wokalistkę i ta zajęła miejsce poza podium talent show. Mimo to jej występy przysporzyły Sarze popularności na całym świecie. Show wygrała taneczna grupa Mayyas z Libanu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Sara James o "postarzaniu się" młodych dziewcząt. "Odłożyć na bok dzieciństwo"

Sara James ma dziewczynę? "Moje serce jest zajęte"

Od kiedy Sara James zaczęła robić międzynarodową po występie w amerykańskiej wersji "Mam Talent", media oraz fani coraz częściej interesują się jej życiem prywatnym. Internetem wstrząsnęły ostatnio plotki o tym, że 14-letnia piosenkarka ma dziewczynę.

Chodzi o Marysię, która na Instagramie udostępniła wspólne zdjęcie z gwiazdą.

Instagram Post Rozwiń

Dodatkowo fani doszukali się odpowiedzi samej Sary James pod jednym z filmów Marii na TikToku.

"I teraz tak... to dziewczę piękne jest tylko i tylko włącznie moje. Więc proszę na spokojnie w komentarzach" - napisała Sara James.

"Nikt nie jest piękniejszy od Ciebie" - odpisała dziewczyna na komplementy gwiazdy Eurowizji Junior.

Te wypowiedzi sprawiły, że fani byli święcie przekonani o tym, że te dwie dziewczyny coś łączy. Sara James postanowiła jednak zabrać głos w tej sprawie.

"Moje serce jest zajęte tylko i wyłącznie przeze mnie. I mamę. A Mari to moja przyjaciółka" - przekonuje.

Czytaj także: Co dalej z karierą Sary James w USA po "Mam talent"? Uchyliła rąbka tajemnicy!

Simon Cowell ujawnił, jakie ma plany na dalszą karierę Sary James w USA. Co zdradził?