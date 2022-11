Tegoroczna edycja Fest Festivalu odniosła wielki sukces - oficjalnie wzięło w niej udział blisko 50 tys. spragnionych muzyki fanów. W Parku Śląskim na 10 scenach głównych i strefach dodatkowych pojawiło się ok. 200 wykonawców. Wśród gwiazd znaleźli się m.in. The Chainsmokers, James Arthur, Stromae, Woodkid, Yung Lean, Nothing But Thieves, Jungle i Caribou, a rodzimą scenę reprezentowali m.in. Beata Kozidrak i Bajm, sanah, Julia Wieniawa, Kizo, Smolasty, Young Leosia, Margaret czy projekt Jimek i goście.



Festiwal zdobył nominacje do takich nagród, jak m.in. European Festival Awards czy UK Festival Awards.

Fest Festival 2023: Znamy pierwsze gwiazdy!

Teraz organizatorzy ujawnili pierwsze gwiazdy. Kto zaprezentuje się w Parku Śląskim?

Headlinerem został brytyjski duet The Chemical Brothers ( posłuchaj! ), który cieszy się statusem legendy muzyki elektronicznej. Początkowo nagrywali pod szyldem The Dust Brothers w hołdzie dla amerykańskiego duetu o tej samej nazwie, co jednak nie przyjęło się z aprobatą, więc artyści zmienili nazwę na The Chemical Brothers.

W dorobku mają współpracę z m.in.: The Prodigy, Mobym i Underworld, ich nagrania trafiały na ścieżki dźwiękowe do filmów "Efekt motyla", "Hakerzy" czy "Vanilla Sky". Ed Simons i Tom Rowlands zaprezentują się w Chorzowie 12 sierpnia 2023 roku.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat duet przedefiniował koncepcję muzyki elektronicznej granej na żywo. Ich koncertowe oblicze ewoluowało od skromnych początków w wilgotnych klubach Londynu do jednego z najbardziej oczekiwanych festiwalowych show na świecie. Przez cały czas oddani są tej samej, podstawowej idei, że występ powinien tworzyć własną transcendentną przestrzeń audio-wizualną, w której widzowie mogą się zatracić na 90 minut.

Dotychczasowy dorobek zamyka płyta "No Geography" z 2019 r. Duet wielokrotnie miał okazję prezentować się przed polską publicznością - w tym roku mieli być jedną z gwiazd Open'era w Gdyni, lecz występ odwołali w ostatniej chwili z powodu koronawirusa u jednego z muzyków.

Pod pseudonimem Yungblud kryje się angielski wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów i aktor. Dominic Richard Harrison w swojej twórczości łączy alternatywny rock z elementami hip hopu oraz poetyckimi tekstami. Utwór "Falling Skies" nagrany w duecie z Charlotte Lawrence pojawił się w kultowym serialu Netflixa "13 powodów". Pod koniec 2020 r. Yungblud wydał drugi album "Weird!", który dotarł do szczytu brytyjskiej listy przebojów.

Two Feet to amerykański wokalista, autor tekstów i producent (prawdziwe nazwisko Zachary William "Bill" Dess). W maju tego roku wypuścił czwarty album "Shape & Form".

070 Shake, a dokładnie kryjąca się pod tym pseudonimem Danielle Balbuena, to amerykańska raperka, piosenkarka oraz autorka tekstów. Oprócz kariery solowej jest członkinią kolektywu muzycznego 070, z którym wydała mixtape "The 070 Project: Chapter 1" (2016). Solo zadebiutowała EP-ką "Glitter" (2018). Wówczas zwróciła na siebie uwagę świata współpracą z Kanyem Westem. W dorobku ma dwie duże płty: "Modus Vivendi" (2020) oraz "You Can't Kill Me" (2022).

W Parku Śląskim zaprezentują się także jeden z najpopularniejszych polskich raperów i producentów Gibbs (Mateusz Przybylski), raper OKI (Oskar Kamiński), Piotr "Rubens" Rubik (muzyk zespołu Darii Zawiałow i współtwórca przebojów Mroza zadebiutował na własny rachunek płytą "Piosenki, których nikt nie chciał"), holenderski producent muzyki elektronicznej Oliver Heldens i brytyjski duet The Stickmen Project.

Bilety na Fest Festival 2023

Do sprzedaży trafiły już wejściówki na przyszłoroczną edycję. Karnety 4-dniowe Early Bird dostępne są w cenie 599 zł. Z kolei karnety weekendowe Early Bird można kupić za 419 zł.