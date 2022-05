Podczas półfinałów Eurowizji 2022, lektor (zwany oficjalnym głosem Eurowizji) w trakcie głosowania widzów przypomina najdziwniejsze i najśmieszniejsze występy w historii Eurowizji. Segment nazwano "Eurovision Confidential".



W trakcie drugiego półfinału ponownie wrócono do występu Cleo i Donatana z 2014 roku. Widzowie mogli zobaczyć fragment, na którym widać Olę Ciupę i Paulę Tumalę ubijające masło na scenie.



Ten szczegół nie umknął widzom TVP.



"Dobra z czego znana jest Polska? Z UBIJANIA MASŁA. POLSKA JEST ZNANA Z UBIJANIA MASŁA. MAMY TO GUYS", "Największą beką jest to, że pamiętają po latach nasze ubijanie masła", "Ubijanie masła będzie za nami ciągnąć się wieki", "Co roku przypominają ubijanie masła".



Donatan i Cleo na Eurowizji. Jaka była historia ich występu?

Donatan i Cleo na Eurowizję do Kopenhagi w 2014 roku pojechali z przebojem "My Słowianie" ( sprawdź! ). Na scenie towarzyszyły im modelki: Ola Ciupa (robiła pranie) i Paula Tumala (ubijała masło).

Polska awansowała do finału konkursu, gdzie ostatecznie zajęła 14. miejsce, co w tamtym czasie przyjęto jako rozczarowanie, gdyż "My Słowianie" w Polsce miało wtedy status hitu. Zwycięzcą Eurowizji została Conchita Wurst ( posłuchaj! ).

"Już wygraliśmy tak czy inaczej. Czemu? Jako jeden z dwóch krajów gramy kawałek w większości w ojczystym języku. Pokazujemy swoje stroje i nasz klimat. Na przekór wszystkim jesteśmy 'seksistowscy', bo pokazujemy nasze piękne kobiety. Tak jak mówiłem wielokrotnie, wyniki nie są istotne - ważne jest to, że Cleo świetnie reprezentuje Polskę i za to brawa dla niej" - komentował jeszcze przed finałem Donatan.

"Swoją drogą dziwna sprawa, kiedy wychodzą nasze zdrowe dziewczyny, Europa oskarża nas o seksizm... A gdy na scenie pojawia się baba z brodą, wszystko jest OK" - pisał już po zakończeniu finału Donatan.

Takie słowa nie umknęły Stowarzyszeniu OGAE Polska, działającemu przy Eurowizji.

"Wyrażamy również żal z powodu niektórych wypowiedzi reprezentanta Polski na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. W 20-letniej historii udziału Polski w Konkursie nie zdarzyło się, by reprezentujący nasz kraj artysta wypowiadał się krytycznie lub niepochlebnie o jakimkolwiek innym reprezentancie" - można było przeczytać w oświadczeniu.

Cleo zostawiła po sobie na tyle dobre wrażenie, że regularnie wraca temat jej powrotu na Eurowizję. Wokalistka jednak na razie nie wydaje się być zainteresowana powrotem do rywalizacji w Europie.

Dzięki zainteresowaniu mediów karierę w Polsce zrobiły również wspomniane modelki: Ciupa i Tumala.



"Były krytyczne opinie, ale tych pozytywnych było więcej. I to właśnie na tym się skupiamy oraz na korzyściach, które przyniósł nam występ. A tych jest bardzo dużo" - mówiła Ola Ciupa po Eurowizji 2014.

"To był jeden z lepszych momentów w moim życiu, nie licząc oczywiście teraz macierzyństwa. Dzięki Donatanowi moje życie nabrało kolorów. Wystąpiłam na Eurowizji i w wielu teledyskach. To jest pamiątka do końca życia, której nigdy drugi raz nie powtórzę. Myślę, że wiele kobiet chciałoby być na moim miejscu i będę dozgonnie wdzięczna zarówno Cleo, jak i Donatanowi, że to właśnie mnie wybrali jako Słowiankę" - tak w 2020 roku swój eurowizyjny epizod podsumowała natomiast Tumala (wywiad dla Newserii Lifestyle).