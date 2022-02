Przypomnijmy, że początkowo Telewizja Polska planowała wyłonić artystę, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2022 roku już 3 stycznia. Następnie datę wyboru zmieniono na 15 stycznia.

Na trzy dni przed datą ogłoszenia wykonawców w sieci pojawiły się informacje, że kierownictwo TVP zmieniło zdanie i zorganizowany zostanie specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie polski reprezentant. Te doniesienia potwierdził ostatecznie Jacek Kurski.

14 stycznia TVP ujawniła listę wykonawców, którzy wystąpią w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022. Poznaliśmy też utwory, z którymi będą walczyć o wyjazd do Turynu.

Eurowizja 2022: Polskie preselekcje. Co się tam działo?

Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" rozpoczął się o godzinie 20:00. Transmisję z koncertu można obejrzeć na antenie TVP2 oraz TVP Polonia. Internauci mogą skorzystać z serwisu TVP VOD, gdzie program także był transmitowany.

W ostatniej chwili w związku ze śmiercią Witolda Paszta, wokalisty grupy VOX i trenera programu "The Voice Senior", zmieniono nieco program koncertu. Na scenie pojawił się Krzysztof Prusik, podopieczny Paszta, który wygrał ostatnią edycję show. Zaśpiewał piosenkę "Dopóki jesteś" grupy Skaldowie.

To właśnie ostatni występ Paszta z "Voice Senior" w piosence "O Magdaleno" otworzył koncert. Prowadzący Rafał Brzozowski łamiącym głosem przekazał kondolencje rodzinie i najbliższym.

"Witku, gdziekolwiek jesteś, ten występ jest właśnie dla ciebie" - zapowiedział Brzozowski występ Krzysztofa Prusika.



Na scenie pojawił się pochodzący z Azerbejdżanu duet Ell i Nikki, który wygrał Eurowizję 2011 z piosenką "Running Scared".

Stawkę konkursowych występów rozpoczął Kuba Szmajkowski (uczestnik "The Voice Kids") z utworem "Lovesick". W filmowych wstawkach TVP przypomniała kilka eurowizyjnych występów (m.in. Edyta Górniak, Michał Szpak, Rafał Brzozowski).

Krystian Ochman

Kolejna na scenie pojawiła się finalistka 11. edycji "The Voice of Poland" Ania Byrcyn ("Dokąd").

TVP zdecydowała się przeplatać piosenki konkursowe występami gości - w ten sposób pojawił się Rafał Brzozowski z utworami "The Ride" (Eurowizja 2021) i "Save Your Kisses From Me" Brotherhood of Man (angielski zespół wygrał z nim Eurowizję 1976).

Siostry Julia & Wiktoria Szlachta zaśpiewały piosenkę "Drogowskazy".

Tym razem przypomniano polskie sukcesy na Eurowizji Junior (zwycięstwa Roksany Węgiel i Viki Gabor, drugie miejsce Sary James).

Kasia Moś

Spore problemy podczas występu zanotowała Lidia Kopania (reprezentantka Polski na Eurowizji 2009) z piosenką "Why Does It Hurt". Na zakończenie tylko rozczarowana pokręciła głową.

Viki Gabor przypomniała utwór "Superhero" oraz przebój "Heroes" szwedzkiego wokalisty Mansa Zelmerlowa (zwycięstwo na Eurowizji 2015).

Karolina Stanisławczyk & Chika Toro to polsko-kolumbijski duet, który przygotował energetyczny utwór "Move".

TVP przypomniała później kolejne polskie występy z Eurowizji (Isis Gee, Marcin Mroziński, Lidia Kopania, Andrzej Piaseczny, Sixteen, Magdalena Tul, Kasia Moś), z których większość przepadła w mrokach niepamięci.

Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" i wnuk słynnego polskiego tenora, Wiesława Ochmana. To także wokalista i instrumentalista, grający na fortepianie i trąbce. Ochman w programie TVP został okrzyknięty objawieniem i fenomenem muzycznym, a jego pierwszy autorski utwór 'Światłocienie" typowany był na jeden z najlepszych singli autorstwa laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Spotify Top 200. Wkrótce singiel uzyskał też status złotej płyty. Kolejnym utworem – zatytułowanym "Prometeusz" - Krystian wygrał konkurs "Premier" na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jako pierwszy polski wokalista wziął też udział w The Circle Sessions. Debiutancki album Krystiana ukazał się w listopadzie 2021 roku. W konkursie zaśpiewa piosenkę "River".

Karolina Lizer wspierana przez Bum Bum Orkestar ("Czysta woda") połączyła folkowe brzmienia z bałkańskimi klimatami.

Z kolei Kasia Moś zestawiła swój eurowizyjny przebój "Flashlight" z piosenką "My Number One", która dała Elenie Paparizou z Grecji wygraną w konkursie w 2005 r.

Powrót do polskich preselekcji to występ unikatowej grupy Unmute, którą tworzą osoby niesłyszące. Utwór "Głośniej niż decybele" wykonali w języku migowym.

Kolejne wspominki sprzed lat to fragmenty występów Blue Cafe, Mietka Szcześniaka, Gromee'ego, grupy Tulia i Moniki Kuszyńskiej.

Pod pseudonimem Mila kryje się Emilia Dębska, która zaśpiewała w języku angielskim utwór "All I Need".

Grupa Blue Cafe z wokalistką Dominiką Gawędą wykonała medley piosenek "You May Be In Love", "Lovesong", "Satellite" i "Waterloo". Te dwa ostatnie numery wygrały Eurowizję za sprawą Leny (2010) i grupy ABBA (1974).

Jako przedostatni wśród konkursowych propozycji wystąpił Krystian Ochman z "River". Zdaniem wielu to właśnie on jest faworytem do zwycięstwa.

Potem przypomniano występy Ich Troje (jako jedyni z Polski dwukrotnie pojawili się na Eurowizji), Justyny Steczkowskiej, Kasi Kowalskiej, Anny Marii Jopek i The Jet Set.

Konkursową stawkę zamknęła Daria z tanecznym przebojem "Paranoia". Według wielu specjalistów to ona może zagrozić Ochmanowi w drodze do Turynu.

Wyniki poznaliśmy po krótkiej przerwie. Trzech wykonawców z największą liczbą głosów przeszło do superfinału i wtedy ruszyło ponowne głosowanie SMS (tylko 5 minut). Po zakończeniu głosowania ogłoszono zwycięzcę, który zaśpiewa w Turynie.

Po przerwie i zamknięciu linii SMS na scenie pojawiła się Sara James z piosenką "Somebody", z którą na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu zajęła drugie miejsce, a także utworem "Toy" (Netta wygrała z nim dorosłą Eurowizję 2018).

Eurowizja 2022 - kto pojedzie z Polski?

Do finałowej trójki awansowali Krystian Ochman, Daria i zespół Unmute. Pierwszy powtórzył "River", w drugiej kolejności wystąpiła grupa Unmute ("Głośniej niż decybele"), a ostatnia zaśpiewała Daria ("Paranoia").

Przed ogłoszeniem ostatecznych wyników na scenie zaprezentowała się Justyna Steczkowska ("Sama" i "Rise Like a Phoenix" Conchity Wurst - wygrana na Eurowizji 2014).

Obok prowadzących i dyrektora programowego TVP Krystiana Kuczkowskiego pojawiła się trójka finalistów. Wśród widzów zwyciężył Krystian Ochman, jury wskazało na Darię. Bilet do Turynu otrzymał Krystian Ochman!



Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Kto prowadził koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!"?

Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" prowadzą Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska oraz Małgorzata Tomaszewska. Za kulisami pojawili się także dziennikarz Marek Sierocki i Aleksandra Sikora.

Kto wystąpił podczas polskich preselekcji do Eurowizji?

Oprócz wykonawców nominowanych do walki o reprezentowanie Polski podczas Eurowizji, w czasie koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" pojawiły się też występy specjalne. Na scenie zaprezentowali się m.in. byli reprezentanci Polski w konkursie.

Podczas koncertu wystąpili:

Justyna Steczkowska, reprezentantka Polski podczas Eurowizji 1995

Kasia Moś, reprezentantka Polski podczas Eurowizji 2017

Rafał Brzozowski, reprezentant Polski podczas Eurowizji 2021

Sara James, laureatka drugiego miejsca podczas Eurowizji Junior 2021

Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019

Blue Cafe, reprezentanci Polski podczas Eurowizji 2004

Ell i Nikki, zwycięzcy konkursu Eurowizja 2011

Reprezentant został wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu (po wszystkich występach konkursowych) został uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

W składzie jury znaleźli się: wokalistka Halina Frąckowiak ( posłuchaj! ), dziennikarz muzyczny Marek Sierocki, dyrektor programowy TVP Krystian Kuczkowski, dyrektor programu 1 Polskiego Radia Marcin Kusy oraz muzyk i kompozytor Szymon Orłowski.

Przypomnijmy, że Sierocki komentował Eurowizję 2021 w Rotterdamie i Eurowizję Junior 2021 w Paryżu, a także od jesieni 2021 r. prowadzi "Szansę na sukces".

Eurowizja 2022: Kiedy i gdzie się odbędzie?

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie.

Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

W wyniku losowania Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.