Earth Festival 2022 to przede wszystkim dobra muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. W tym roku wystąpi w sumie ponad 30 wykonawców, emocji i dobrej muzyki będzie więc co nie miara.

Piątkowy koncert "Zalewski i Przyjaciele" zbudowany jest wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia.

Na scenie pojawili się siostry Natalia i Paulina Przybysz, Katarzyna Nosowska, Natalia Szroeder, Brodka, Grubson, Igo i Andrzej Smolik.



Zalewski nigdy nie krył swoich poglądów i tym razem zdecydował się zaapelować do rządzących w sprawie zatrutej Odry.

"Mam taki gorący apel do tych, którzy siedzą na górze. Przestańcie pleść farmazony o tym, że Niemcy odwrócili bieg rzeki i nas zatruwają w drugą stronę. Przestańcie pleść bzdury, że mityczny Tusk z rogami wyszedł w nocy i pozatruwał wszystkie ryby. Weźcie się do roboty, wyjaśnijcie tę sprawę i oddajcie nam czystą Odrę. Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie" - podkreślił, a potem zaśpiewał przebój "Help!" z repertuaru The Beatles oraz swój utwór "Polsko".

Transmisja Earth Festivalu 2022 od piątku do niedzieli, 19-21 sierpnia, od godziny 20:00, na antenie Polsatu. Wstęp na wszystkie trzy koncerty na terenie Term Uniejów oraz na teren ekomiasteczka jest bezpłatny.

