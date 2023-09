1 września 2023 roku ruszyła 19. edycja programu rozrywkowego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnicy zachwycili publiczność swoimi umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi. Ich występy oceniają Paweł Domagała, Małgorzata Walewska i Robert Janowski. Pierwszy odcinek wygrała Jagoda Szydłowska, jednak duże poruszenie wywołał także Nick Sinckler, który eurowizyjnym utworem Loreen - "Tattoo".



Reklama

Kim jest Nick Sinckler?

Nick Sinckler urodził się 25 lipca 1980 roku w Nowym Jorku i to właśnie w tym mieście rozpoczął swoją muzyczną karierę. Artysta śpiewa piosenki z gatunku soul i r&b. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych, współpracował z wieloma gwiazdami, jednak postanowił rozwinąć swoją karierę również w Polsce.

Uczestnik "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" mieszka w Polsce od ponad 16 lat. W 2008 roku wystąpił w programie "Fabryka Gwiazd" i doszedł do finału. W 2017 roku był jurorem w innym programie rozrywkowym pod nazwą "Śpiewajmy razem All Together Now".

Nick Sinckler wydał solowy album "Feel This Love". Jego najbardziej znany hit to "Cudowny Dzień". Artysta śpiewał też na konkursach "Miss Polski".

Instagram Post Rozwiń

Nick Sinckler jako piosenkarz

W Polsce Nick Sinckler zaczął rozwijać swoją karierę jako wokalista. Pisał piosenki, ale również współpracował z polskimi gwiazdami tj. Natalia Kukulska, Kayah, T- Love, Blue Cafe czy Gromee.

W 2018 roku wydał solowy album pod nazwą "11x11". Wszystkie utwory zaśpiewał w języku polskim, gościnnie na płycie zaśpiewała też Natalia Kukulska. W 2021 roku uczestnik "Twoja twarz brzmi znajomo" współpracował z Kayah przy wspólnym singlu "Kochaj różnym być".

W marcu 2023 roku Nick Sinckler wydał kolejny album pod tytułem "Groove Vibez' & Funky Delight". Możemy w nim usłyszeć także Sound'n'Grace czy Briana Fentressa. Artysta zapowiedział trasę koncertową na wrzesień, która ma promować nowy materiał.

Instagram Post Rozwiń

Nick Sinckler na ekranach telewizyjnych

Nick Sinckler jest barwną postacią w świecie show - biznesu. Cechuje go energiczność w działaniu i nieustający, dobry humor. Cechy te były zauważalne w jednym z odcinków programu "Fort Boyard Polska" dostępnym na platformie Viaplay. Piosenkarz występował tam z Karoliną Pisarek i Mateuszem Banasiukiem.

Instagram Wideo Rozwiń

Nick Sinckler i jego mąż

Nick Sinckler mówi otwarcie o swojej homoseksualności. W 2017 roku w Stanach Zjednoczonych wziął ślub ze swoim partnerem - Michałem Kubasiewiczem będącym menedżerem piosenkarza.

Instagram Post Rozwiń

Nick Sinckler w mediach społecznościowych

Nick Sinckler jest aktywny w mediach społecznościowych. Możemy znaleźć go na Instagramie pod nazwą @nsinckler. Piosenkarz ma prawie 30 tys. obserwujących.

Na Instagramie uczestnik "Twoja twarz brzmi znajomo" dzieli się ze swoimi fanami głównie planami zawodowymi. Piosenkarz publikuje też posty związane z życiem prywatnym.

Instagram Post Rozwiń

Nick Sinckler w pierwszym odcinku 19. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Jak wspomniano, w pierwszym odcinku 19. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Nick Sinckler wykonał utwór "Tattoo" i wcielił się w postać Loreen. Tą piosenką szwedzka piosenkarka Loreen wygrała Eurowizję. Piosenkarz wywołał wielkie poruszenie swoim wykonem. Jak poradził sobie według widzów?

Nick Sinckler zmierzył się z dużym wyzwaniem i według większości osób poradził sobie bardzo dobrze. Po jego występie jurorka Małgorzata Walewska wstała, a w sieci pojawiły się liczne komentarze wychwalające talent piosenkarza.