Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.



Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutuje Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego. W roli prowadzących występują Maciej Dowbor i Maciej Rock.



W jesiennej edycji wystąpią Ewelina Flinta (finalistka pierwszej edycji "Idola"), 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski (znany z "The Voice Kids"), 25-letnia aktorka Pola Gonciarz (znana z serialu "Na dobre i na złe"), Nick Sinclair (wokalista znany m.in z występów z Kayah czy Natalią Kukulską), aktor Jakub Gąsowski, aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz (śpiewał m.in. u Piotra Rubika), aktorka i wokalistka Magdalena Kumorek (m.in. seriale "Samo życie", "W rytmie serca", "Przepis na życie") oraz Jagoda Szydłowska, która będzie zawodniczką spoza show-biznesu.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Jagoda Szydłowska jako Agnieszka Chylińska

Jagoda Szydłowska jest trenerem personalnym, pływa, wspina się i oddaje się swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Spełnia się także jako DJ, występuje na weselach i eventach. W programie Polsatu znalazła się jako laureatka castingu.

W pierwszym odcinku wcieliła się w Agnieszkę Chylińską i wykonała jej solowy przebój "Kiedyś do ciebie wrócę" .

"Na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Agnieszka Chylińska przeszła do Polsatu. Jest to ogromna radość" - zażartował po swojemu Paweł Domagała i dodał już bardziej poważnie: "Tak naprawdę masz mnóstwo energii. Przy tobie nawet Maciek Rock jest oazą spokoju. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wyglądasz, mówisz, jak Chylińska. Super. Cieszę się, że to ty wygrałaś ten casting a nie nikt inny".

"Twoja twarz brzmi znajomo": Pola Gonciarz wcieliła się w Kylie Minogue

Pola Gonciarz to tegoroczna absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ukończyła też Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Występuje w teatrach i gra rolę córki dr Consalidy w serialu "Na dobre i na złe". Swój start w programie zaczyna od występu jako Kylie Minogue z jej najnowszą piosenką "Padam Padam" .



Zdjęcie Pola Gonciarz jako Kylie Minogue / Polsat

"Kylie na pewno może ci zazdrościć figury i ciebie samej. To jest pierwsze brawo. Drugie brawo za scenografię i wizualizację, bo to był show. Fantastyczna robota. Podobało mi się aż na tyle, że było mi trochę smutno, że się skończyło, że chętnie bym posłuchał dalej, więc brawo ty już na dzień dobry" - pochwalił Robert Janowski.