Jan Górka został zwycięzcą "The Voice of Poland", pokonując w finale Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.

Wokalista zdobył: statuetkę "The Voice of Poland" i tytuł "najlepszego głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska, 50 tys. złotych oraz - co ogłoszono dopiero w finale - złoty bilet do konkursu premier na Festiwalu w Opolu w 2024 roku.

Jak Jan Górka trafił do "The Voice of Poland"? To zasługa jego sióstr

Jan Górka to student inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej, a w wolnym czasie jest muzykiem-samoukiem. Jak sam przyznał, ma napisane już do szuflady aż 400 piosenek. "Te piosenki zawsze jakoś przy mnie były. (...) Poza tym muzyka ma jakąś relację z matematyką i fizyką" - mówił w "Pytaniu na śniadanie" Górka.

Wszystko zmieniło się po tragedii w rodzinie przyszłego zwycięzcy "The Voice of Poland". Utwory Janek zaczął pisać utwory po śmierci swojej matki (miał wtedy zaledwie 14 lat). "To było dla niego bardzo trudne, zamknął się w sobie, ciężko było z nim rozmawiać. Nie płakał w ogóle. Kilka miesięcy zajęło, zanim wyszedł ze skorupy. Te swoje emocje wyrażał przez muzykę" - opowiadała jego rodzina w materiale wyemitowanym podczas przesłuchań w ciemno "The Voice of Poland".

Swoją twórczość oraz covery Górka publikował na Youtube. Tam znalazły się też jego autorskie - na razie mało znane - kompozycje takie jak "Błahe sprawy" i "Jesteś tą jedyną".

"Pierwsza piosenka, którą stworzył nosi tytuł 'Przepraszam'. Ten proces twórczy był oczyszczający i bardzo mu potrzebny. Do udziału w programie namówiły go siostry" - czytamy na stronie "The Voice of Poland".



Kim jest siostra zwycięzcy "The Voice of Poland"? Widzowie znają ją z TVP

Jedna z nich - Adrianna Górka - również zaliczyła epizod w programie TVP. W piątej edycji "The Voice of Poland" zachwyciła wykonaniem piosenki Maryli Rodowicz "Wariatka tańczy" (1,3 mln wyświetleń), a do drużyny przygarnął ją wtedy Marek Piekarczyk. Z programem Górka pożegnała się wtedy na etapie bitew.

Wideo The Voice of Poland V - Adrianna Górka - "Wariatka tańczy" - Przesłuchania w ciemno

Adrianna i druga siostra muzyka - Ola - kibicowały Jankowi na każdym etapie programu. Pojawiły się podczas przesłuchań w ciemno za kulisami, wspierały go też w mediach społecznościowych.

Adrianna na swoim Instagramie regularnie publikowała zdjęcia z Jankiem zza kulis oraz zachęcała do wysyłania SMS-ów. Krótko po jego sukcesie nie kryła radości z rodzinnego triumfu.

"MÓJ BRAT JEST GŁOSEM POLSKI!!! MAMY TOOOOOOOO!" - napisała krótko po jego zwycięstwie, podpisując ich wspólne zdjęcie, na którym świętowali sukces.