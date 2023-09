Dominik Jarocki to absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej.

"Jedenaście lat temu założył Chór Kameralny Piú Mosso. Prowadzi chóry dla dzieci, dorosłych i seniorów. Oprócz prowadzenia chóru, uczy muzyki w trzech szkołach. Chór to jego największa miłość, pasja i ciężka praca. Występuje z sześcioosobowym zespołem Jak dawniej. Gra na weselach i lokalnych imprezach" - czytamy na stronie programu.

Dominik Jarocki odwraca dwa fotele i zaskakuje trenerów tym, czym się zajmuje

W "The Voice of Poland" Jarocki wykonał utwór "Sweet Dreams (Are Made of This)" Eurythmics, jednak w całkowicie zmienionej, jazzowej wersji. Uczestnik odwrócił dwa fotele - Lanberry i Tomsona z Baronem.

Jarocki, gdy zaczął opowiadać tym, czym się zajmuje i że prowadzi pięć chórów, trenerzy byli zdumieni, że daje radę połączyć tyle obowiązków. "Wow. To jest naprawdę dużo. To jest roboty..." - mówiła zaskoczona Justyna Steczkowska.

"I na śpiewanie cię wzięło? Ty szukasz kłopotów" - krzyczał do niego Marek Piekarczyk.



Jarocki zachwyca widzów "The Voice of Poland"

Po zamieszaniu z chórami (podopieczni Jarockiego pojawili się też na scenie), uczestnik musiał zdecydować, kogo wybrać na swojego trenera. Wokalista postawił na Lanberry. Trenerka uznała, że współpraca z tym uczniem będzie dla niej sporym wyzwaniem.

"Fantastyczny występ", "Bardzo podoba mi się ta aranżacja utworu", "Krystaliczna intonacja, energia i power", "Piękne głos i świetnie dobrana piosenka", "Pięknie się tego słucha" - komentowali widzowie po występie Dominika.