Już sam tytuł mocno sugeruje, z czym będziemy mieli do czynienia, bowiem Eurowizji 2024 przyświecało hasło "United by Music", które szybko zaczęto wykorzystywać przeciwko organizatorom. Szczególnie kiedy mówimy o dyskwalifikacji Joosta. Zaczynając jednak od tej niemuzycznej strony krążka, bardzo dużo przemycanych jest szpilek właśnie w stronę organizatorów. Chociażby otwierające "Why not???" , które odnosi się do słów Joosta z pamiętnej konferencji prasowej. Przede wszystkim warto jednak przytoczyć kawałek "United by Music" , który wywołał sporo zamieszania.

Do współpracy nad nim zaprosił Tommiego Casha, który w tym roku będzie reprezentował Estonię z utworem "Espresso Macchiato". Joost nie przebiera w słowach i już w pierwszych wersach swojej zwrotki zaczyna od "F*ck EBU" (EBU - Europejska Unia Nadawców, która odpowiada za organizację Eurowizji). W refrenie padają również oskarżenia o hipokryzję - "I want to fly to Kyiv and go to Moscow" czy "I wanna vote Kamala and also vote Trump". Choć cały utwór kończy się luźno rzuconym "This song is so funny, it's not that deep", wszyscy bez wątpienia wiedzą, co autorzy mieli na myśli.