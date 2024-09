Jak już informowaliśmy, jesienią zobaczymy 15. edycję "The Voice of Poland" . Program wystartuje 7 września o godz. 20 w TVP2.

Jedną z uczestniczką sobotniego odcinka będzie Anna Iwanek, która błyskawicznie zachwyciła wszystkich trenerów w rockowym przeboju "Seven Nation Army" The White Stripes ( sprawdź! ).

Reklama

Kuba Badach w "The Voice of Poland": Naprawdę obłęd

"Jesteś prawdą, na którą ten program czekał wiele lat" - podkreśla podekscytowany Michał Szpak, który po kilku latach wrócił na obrotowy fotel. To właśnie Szpak jako pierwszy wcisnął czerwony przycisk.



Debiutujący w roli trenera "The Voice of Poland" Kuba Badach także nie mógł wyjść z podziwu dla występu uczestniczki. Przy okazji porównał ją do wielkiej gwiazdy: "Jak śpiewasz, to robisz coś takiego, że czekam na kolejne dźwięki, kolejne frazy... Naprawdę obłęd! Janis Joplin nam się objawiła".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wbiła trenerów „The Voice of Poland” w fotele! TVP

Pozostali trenerzy również nie kryli zachwytów. "Mnie zatkało! Jesteś artystką przez duże A" - mówi Lanberry. Tomson porównał występ uczestniczki do magii Woodstocku, a Baron krótko i dobitnie podsumował: "Jesteś zjawiskowa, takich głosów nie ma!".

"The Voice of Poland": Kim jest Anna Iwanek?

Pochodzi z cukierniczej rodziny i od niedawna wspólnie z przyjaciółmi prowadzi modną warszawską restaurację. To właśnie w gastronomii zaczęła stawiać swoje pierwsze zawodowe kroki 18 lat temu. Ale to muzyka od lat zajmuje najważniejsze miejsce w jej sercu. Ania jest także związana z warszawskim Klubem Komediowym.

Dodajmy, że w roli prowadzących pojawią się wracający do programu Maciej Musiał, który stworzy duet z Pauliną Chylewską. Ta druga przez ostatnie siedem lat pracowała jako prezenterka sportowa w Polsacie. W TVP była m.in. prezenterką programu "Kawa czy herbata?", a także prowadzącą polskich preselekcji do Eurowizji (2007 i 2009) i tegorocznego festiwalu w Opolu.

Podczas odcinków na żywo w listopadzie dołączy do nich twórca internetowy Jan Dąbrowski, prywatnie mąż wokalistki i youtuberki Sylwii Przybysz i tata trzech córek. Był związany z drugą i trzecią edycją "The Voice Kids", gdzie widzowie mogli go oglądać w roli komentatora.