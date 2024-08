Jak już informowaliśmy, na początku września pojawi się 15. edycja "The Voice of Poland". Swoje miejsca jako jedyni zachowali Tomson i Baron oraz Lanberry. Na stanowisko trenera powróci Michał Szpak, a swój debiut w tej roli zanotuje Kuba Badach.

To nie koniec zmian - jako prowadzący pojawią się wracający do programu Maciej Musiał, a także Paulina Chylewska (do niedawna dziennikarka sportowa Polsatu) i youtuber Jan Dąbrowski (będzie prowadził rozmowy za kulisami podczas odcinków na żywo).

To oznacza, że swoje miejsce stracił Tomasz Kammel, który był prowadzącym "The Voice of Poland" nieprzerwanie od drugiej edycji, czyli od 2013 r. U jego boku występowali kolejno Marika (od drugiej do czwartej), Magdalena Mielcarz (piąta), Halina Mlynkova (szósta), Barbara Kurdej-Szatan (od siódmej do dziewiątej), Maciej Musiał (dziesiąta i jedenasta) i Małgorzata Tomaszewska (dwunasta i trzynasta). W czternastej odsłonie Kammel był jedynym prowadzącym, dla wielu widzów to właśnie on jest twarzą i jedną z największych atrakcji show.

Dodajmy, że prezenter był też prowadzącym "The Voice Kids" od pierwszej do siódmej edycji. W programie TVP z udziałem śpiewających dzieci najpierw towarzyszyła mu Barbara Kurdej-Szatan (pierwsza i druga) i Małgorzata Tomaszewska (od trzeciej do siódmej). W kolejnej odsłonie po raz pierwszy będą dwie prowadzące: wspomniana Paulina Chylewska i aktorka Michalina Sosna.

Niektóre osoby związane z "The Voice of Poland" znalazły już pracę w Polsacie - trenerka ostatniej edycji Justyna Steczkowska będzie jurorką programu "Twoja twarz brzmi znajomo", a Aleksander Sikora (przez trzy ostatnie odsłony prowadził rozmowy za kulisami) uczestnikiem tego show. Podobnie stało się z częścią ekipy prowadzącą "Pytanie na śniadanie" (Kammel był w tym programie do 2023 r.): Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą nowy program "Halo, tu Polsat".



Plotkarskie media od dłuższego czasu zastanawiają się, gdzie odnajdzie się Tomasz Kammel. Według najnowszych doniesień najbliżej mu do TVN-u.



"TVN szuka teraz na gwałt kogoś znanego, ale nie kontrowersyjnego. I tu na celowniku jest Tomasz Kammel, który jest jedyną gwiazdą tego kalibru do wzięcia. Na dodatek jest w konflikcie z szefostwem 'Pytania na śniadanie', za długo zwlekał z przyjęciem ofert z Polsatu. Został z niczym, ma tylko swoje chałturki. TVN nie ma więc innego wyjścia, jak przekonać go do przejścia" - podkreśla informator serwisu ShowNews.pl.

