Anna Karwan w przeszłości współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką.



Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.



Przełom w jej karierze przyniósł występ w "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Purple Rain" Prince'a i doprowadziła Natalię Kukulską do łez.



Niesamowity występ w "The Voice of Poland". Gdy Karwan śpiewała, zapadła cisza

W etapie nokautu Anna Karwan zaśpiewała wielki przebój Kayah "Jestem kamieniem" i zrobiła to w sposób wyjątkowo poruszający. Podczas jej występu Natalia Kukulska miała łzy w oczach. Występ zrobił też ogromne wrażenie na Marii Sadowskiej oraz Andrzeju Piasecznym.

Nagranie zdobyło na Youtube ponad 4 miliony wyświetleń. Widzowie również byli pod wrażeniem wykonanie Karwan. "To był jeden z najlepszych występów we wszystkich Voice'ach", "Genialny występ, łzy same cisną się do oczu...", "Najlepsze jest to, co widać po minach słuchających... Oni już wiedza, że mają przed sobą muzycznego geniusza" - czytamy.

Wideo The Voice of Poland VII – Anna Karwan – „Jestem kamieniem” – Nokaut

Kariera Anny Karwan po "The Voice of Poland"

W siódmej edycji programu wokalistka dotarła do finału, a jej przegrana była rozpatrywana w kategoriach ogromnej niespodzianki. To jednak nie przeszkodziło Karwan zdobyć popularności.

Jej debiutancki album - "Ania Karwan" - ukazał się trzy lata później i okazał się bestsellerem. Płyta pokryła się złotem, a piosenka "Słucham cię w radiu co tydzień" zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu (koncert Premier).

Dzięki płycie była również nominowana do Fryderyka w kategorii debiut.

Karwan na swoim koncie ma też piosenki do filmów "Ukryta Gra" i "Jak pokochałam gangstera?". W 2020 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", w 2022 roku można było słuchać jej w programie "Mask Singer", gdzie dotarła do finału. W 2023 roku ukazała się jej druga płyta pt. "Swobodnie".