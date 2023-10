27-letni Daniel Borzewski to trener fitness, Mister Polski z 2019 roku, a przede wszystkim były tancerz znany z grupy tanecznej Volt Agustina Egurroli, który od lat współpracuje z TVP przy najważniejszych imprezach.

Borzewski - jako jeden z tancerzy grupy - występował w wielu programach telewizyjnych, m.in. "Jaka to melodia?", "Dance Dance Dance" czy Sylwester Marzeń z Dwójką. Wspierał też na scenie Rafała Brzozowskiego podczas jego półfinałowego występu na Eurowizji w Rotterdamie w 2021 roku z utworem "Ride".

Kilka lat temu Daniel był także jednym z tancerzy towarzyszącym uczestnikom na scenie "The Voice of Poland" . Borzewski postanowił jednak odejść z grupy tanecznej, w której występował, i poświęcił się muzycznej karierze.

Reklama

"Program jest dla mnie naturalną drogą do spełnienia moich kolejnych marzeń. Mam nadzieję, że udział w 'The Voice of Poland' pomoże mi rozwinąć skrzydła w świecie muzyki oraz da szansę zaistnieć na małych i dużych scenach" - mówi 27-latek.



W swoim muzycznym dorobku ma trzy single, a jeden z nich, utwór "Wake Up", zgłosił do preselekcji Konkursu Piosenki Eurowizji 2023. Nagranie nie znalazło jednak uznania w komisji i piosenka nie została zakwalifikowana do grona finalistów polskich eliminacji.

Zdjęcie Daniel Borzewski obok Rafała Brzozowskiego na Eurowizji / HOLLANDSE HOOGTE / East News

Daniel Borzewski w "The Voice of Poland". Trenerzy zaskoczeni jego obecnością!

Borzewski w "The Voice of Poland" wykonał utwór "Work Song" Hoziera i odwrócił trzy fotele. Niewzruszony pozostał jedynie Marek Piekarczyk. Szybko okazało się, że wokalista zna się z Lanberry, ale i z resztą trenerów miał styczność (m.in. jako tancerz w programie).

Lanberry przyznała, że Borzewski współpracował z nią podczas festiwalu w Opolu, natomiast sam uczestnik przypomniał Steczkowskiej, że miał okazję z nią tańczyć na scenie.

"Cieszę się, że przyszedłeś do tego programu i rozwijasz się, bo to słychać. Że postawiłeś na śpiewanie i to jest fantastyczne" - komentowała Lanberry.

"Jest coś takiego w twoim głosie, co mi się podoba. Jest taki, którego nie słyszy się co 5 minut w radiu, a do tego jesteś tancerzem. To w połączeniu na scenie, może być coś" - mówiła Justyna Steczkowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daniel Borzewski w "The Voice of Poland". Mister Polski walczy o sławę TVP

Widzowie piszą o ustawce po występie w "The Voice of Poland". Będzie afera?

Ostatecznie uczestnik trafił do drużyny Lanberry. Widzowie jednak nie wierzą w przypadki i zdaniem wielu komentujących jego występ na Youtube, uważają, że jego pojawienie się w TVP było ustawione.

"No naprawdę? Czyj to dzieciak, kto go promuje? No nikt mi nie powie, że ten chłopak potrafi śpiewać", "On ma jakieś plecy, czy coś? Przecież to była tragedia", "Jakoś nie czuję szczerości w tym występie... nie kupuję tego", "Sami znajomi w tej edycji", "Fajnie fałszuje, ale melodyjnie", "Ustawka jak nic", "Tańczyć umie, ale śpiewa średnio" - pisali widzowie.