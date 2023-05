O swojej decyzji Blake Shelton informował fanów jeszcze w trakcie 22. sezonu "The Voice" , publikując oświadczenie na Instagramie.



"Siłowałem się z tymi myślami od dawna i zdecydowałem, aby odejść z 'The Voice' po 23. sezonie. Ten program zmienił moje życie w każdym możliwy sposób na lepsze i zawsze będę czuł się tu jak w domu. To była niezła jazda przez ostatnie 12 lat. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie 'The Voice' - stacji NBC, producentom, scenarzystom, muzykom, załodze technicznej i cateringowi. Jesteście najlepsi" - stwierdził.

Nieoficjalnie Radar Online donosił, że Shelton odchodzi z show, gdyż za kulisami działo się zbyt wiele "dramatów", które zaczęły mu przeszkadzać - oskarżenia o rasizm, wieczna rywalizacja z innymi trenerami, nieczyste zagrywki oraz napięty harmonogram zdjęć, które często pokrywały się z datami jego koncertów. Dla trenera "The Voice" to wszystko zaczęło być przytłaczające, a przez co doszło u niego do wypalenia zawodowego.



Huczne pożegnanie Blake’a Sheltona w "The Voice". Kto go zastąpi?

23. sezon "The Voice" wygrała reprezentantka drużyny Nialla Horana - Gina Miles. Jednak jej triumf zszedł tego dnia na bok. Stacja NBC postanowiła w jak najlepszy sposób pożegnać wieloletniego trenera programu Blake'a Sheltona.

Specjalny występ dla trenera dali jego byli podopieczni z "The Voice". Utwór "Good Riddance" wykonało 12 uczestników, w tym zwycięzcy programu z ekipy Sheltona - Jermaine Paul, Bryce Leatherwood, Danielle Bradbery, Sundance Head, Craig Wayne Boyd, Todd Tilghman oraz Cassadee Pope.

Shelton przez 23. sezony doprowadził dziewięciu podopiecznych do triumfu w programie. Wyliczono również, że 600 raz wciskał przycisk podczas przesłuchań w ciemno oraz trenował 300 uczestników. Prowadzący program Carson Daly ogłosił, że jego przyjaciel uzyskał tytuł GOAT "The Voice". Trenera uhonorowano również specjalną kurtką, na której wypisano jego wszystkie zwycięskie sezony.

Sheltonowi sprezentowano również krzesło, na którym siedział w "The Voice".



Zdjęcie Blake Shelton / Trae Patton/NBC / Getty Images

Specjalnie na ostatni odcinek gwiazdora w programie pojawili się byli trenerzy programu - Adama Levine i CeeLo Green. Shelton otrzymał też pożegnalną wiadomość od były trenerów: Miley Cyrus, Camilli Cabello, Jennifer Hudson, Johna Legenda, Nicka Jonasa, Pharrella Williamsa i Ushera.

Wieczór uświetnili ponadto goście niezwiązani z programem - Dolly Parton, gwiazda wyścigów NASCAR Jimmie Johnson, olimpijka Lindsey Vonn, i była gwiazda NFL Peyton Manning.

"Nie mogę uwierzyć, że to 23 sezony, nie mogę też uwierzyć, że to mój ostatni odcinek. Gdy podpisywałem kontrakt przed pierwszą edycją, nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądać. Przez ostatnie 12 lat zdobyłem wielu przyjaciół i zostało mi wiele wspomnień. Miałem okazję wspierać wspaniałych artystów i patrzyć, jak się rozwijają. Dziękuję wszystkim... Twórcom, trenerom, uczestnikom, fanom i mojej żonie (Shelton poznał się z Gwen Stefani właśnie w ‘The Voice’ - przyp. red.). Kocham was wszystkich" - pisał na Twitterze.

W nowym sezonie Blake'a Sheltona w "The Voice" zastąpi Reba McEntire.