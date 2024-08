Jesienią w TVP zobaczymy 15. edycję "The Voice of Poland" . Po miesiącach spekulacji stacja oficjalnie poinformowała, że w czerwonych fotelach zasiądą Lanberry, Tomson i Baron z grupy Afromental, wracający do programu Michał Szpak oraz debiutujący w roli trenera show Kuba Badach. Swoje stanowiska stracili Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska, która będzie nową jurorką w "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie.

Powrót do programu zaliczy też prowadzący Maciej Musiał, który stworzy duet z Pauliną Chylewską. Ta druga przez ostatnie siedem lat pracowała jako prezenterka sportowa w Polsacie. W TVP była m.in. prezenterką programu "Kawa czy herbata?", a także prowadzącą polskich preselekcji do Eurowizji (2007 i 2009) i tegorocznego festiwalu w Opolu.

"The Voice of Poland": Są pierwsze ujęcia z planu

W mediach społecznościowych możemy zobaczyć właśnie Paulinę Chylewską na planie nowej edycji "The Voice of Poland".

"Czuję się trochę zdenerwowana, ale też jest duża taka ekscytacja, że to się już zaczyna. Widziałam na dole już tłumy uczestników, oni się denerwują 100 razy bardziej niż ja i to mnie chyba trochę pociesza. To jest taka magia, na którą bardzo czekam i chciałabym, żeby się już zaczęła" - ujawnia nowa prowadząca.