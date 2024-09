Michał Szpak zasiada w fotelu trenerskim "The Voice of Poland" już po raz piąty. Występował w show od ósmej do jedenastej edycji i teraz powrócił w piętnastej serii.

Teraz przyznał, że pierwsze kroki w programie TVP nie należały do najłatwiejszych.

Michał Szpak o "The Voice of Poland": "Byłem pełen stresu"

O debiut Szpaka w roli trenera zapytał Kuba Badach, który obecnie po raz pierwszy piastuje rolę trenera w "The Voice of Poland". "Byłem pełen stresu, bo szczerze mówiąc nie za bardzo wiedziałem, jak się odnaleźć w programie. Nigdy nie robiłem tego jako postać medialna, w związku z tym było mi ciężko" - wyznał Szpak.

"Ale się odnalazł dosyć szybko" - zaznaczył jednak Tomson, który razem z Baronem był świadkiem debiutu wokalisty w show. "Pamiętam, że dostałem obrzydliwie fantastyczną energię wsparcia od Marysi (Maria Sadowska - przyp. red.) i od was. I wtedy jeszcze był Piasek! (Andrzej Piaseczny - przyp. red.) - dodał Szpak.

Szybko okazało się, że Michał Szpak to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu - w ósmej edycji poprowadził do zwycięstwa Martę Gałuszewską, a w jedenastej - Krystiana Ochmana.