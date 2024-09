W tegorocznej edycji "The Voice of Poland" na fotelach jurorskich zasiedli: Tomson i Baron, Lanberry, Kuba Badach i Michał Szpak. Już podczas nagrań "Przesłuchań w ciemno", czyli pierwszego etapu telewizyjnego show, pojawiły się plotki o rzekomym napięciu między dwoma ostatnimi piosenkarzami.

Autorka przeboju "Co ja robię tu" potwierdziła, że między mężczyznami "iskrzy, ale w taki fajny, bardzo wyrafinowany sposób", a ich zaczepki przełamują nudę.

Lanberry w ostatniej chwili zatrzymała pracę w "The Voice of Poland"

Anonimowe źródło poinformowało Plejadę, że Lanberry była bliska zwolnienia z "The Voice of Poland", ponieważ Telewizja Polska nie była zachwycona jej pracą jako jurorki. Potwierdzono również, że została całkowicie przyćmiona przez Szpaka i Badacha, o czym media grzmiały przy okazji spekulacji o konflikcie celebrytów.

"TVP jest niezadowolone z udziału Lanberry w nowej edycji 'The Voice of Poland'. Produkcja jest już po nagraniach Przesłuchań w ciemno i Lanberry wypada bardzo blado, zwłaszcza przy Badachu i Szpaku. Brakuje jej wiedzy merytorycznej, charyzmy, uczestnicy nie są zainteresowani wybieraniem jej na trenerkę" - przekazał informator.

Ujawniono, że Telewizja Polska planowała zastąpić Lanberry w "The Voice of Poland" inną znaną gwiazdą - Natalią Nykiel. Okazało się jednak, że dla stacji była ona zbyt droga, co doprowadziło do tego, że ostatecznie firma producencka Rochstar nie podpisała z nią kontraktu. W międzyczasie Polsat zaprosił gwiazdę do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Publiczny nadawca nie krył swojego niezadowolenia z takiego obrotu spraw.

"W nowej edycji miała dołączyć Natalia Nykiel, ale była bardzo droga. Dlatego produkcja, mimo że bardzo ją chciała, nie zdecydowała się na podpisanie kontraktu. W tym samym czasie Polsat negocjował z Natalią udział w 'Tańcu z gwiazdami', w którym dostała gwiazdorski kontrakt. Władze TVP były wściekłe, że Rochstar nie podpisał Nykiel" - czytamy.

O autorce hitu "Bądź duży" znów stało się głośno za sprawą wakacyjnych koncertów telewizyjnych, m.in. na festiwalu w Sopocie, gdzie zaprezentowała widzom fantastyczne show, a także poprzez wspólny występ z Dodą.

"Tym większa afera jest obecnie, kiedy okazało się, że Lanberry jest słaba, a jednocześnie Nykiel jest w piku kariery. Ma super opinie po telewizyjnych występach, gdzie na każdym robi duże show, zrobiła oglądalność TVN-owi występami w Sopocie i była gwiazdą finału trasy TVP w Grudziądzu" - czytamy.