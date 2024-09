Kuba Badach, będący jurorem 15. edycji "The Voice of Poland" wprowadził sporo świeżości do produkcji za sprawą interakcji z trenerami. Sprzeczki i wymiany zdań budzą emocje i przyciągają widzów, a sam Badach świetnie radzi sobie jako mentor.

Na temat programu wypowiedziała się Monika Janowska - partnerka prowadzącego program "Jaka to melodia" bardzo chwaląc produkcję: "Uważam, że jury jest świetne. Ja też wiem, jak to wygląda od kulis. Te różnice, te smaczki, to tylko dodają. Wszyscy są fantastyczni, kompetentni".

A co Janowski uważa o Badachu?

Robert Janowski, który sam jest trenerem w programie "The Voice Senior", nie ukrywał zachwytu i podziwu do występów Kuby w programie.

"Myślę, że to jest miejsce dla niego. On dużo wie. Całe życie na scenie. Jest wykształcony po Akademii, po Katowicach. To jest miejsce dla niego. Bycie jurorem w Voice'ach to dla Kuby super miejsce. Fajnie też się go słucha, niczego nie udaje. To jest takie bardzo naturalne. Pozdrawiamy cię" - skomentował w wywiadzie dla Jastrząb Post.