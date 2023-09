30-letnia Alicja Kuszowska, jak sama przyznała, do "The Voice of Poland", zgłosiła się dopiero w 2023 roku, bo wcześniej uważała, że nie była gotowa na taką przygodę. "Nie jest to dla mnie naturalne środowisko, te wszystkie kamery i wywiady" - komentowała.

Kuszowska studiowała na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i ukończyła wydział wokalistyki jazzowej. "Obecnie utrzymuje się ze śpiewu - udziela lekcji śpiewu i pisze własne piosenki, śpiewa w chórkach i udziela się w licznych projektach Jej największy sukces to udział w Lejdis Jazz Festiwalu" - czytamy na stronie programu.

Uczestniczka w programie wykonała utwór "How Come You Don’t Call Me" - śpiewany w oryginale przez Prince'a.



Wzruszający występ w "The Voice of Poland". Widzowie są nią zachwyceni

Po chwili wokalistka, razem ze swoim kolegą Kubą wykonała własny utwór, który wzruszył trenerów. "Bardzo emocjonalny. Widać, że włożyłaś w to całe swoje serce, całą swoją duszę. Bardzo żałuję, że się nie odwróciłam. Wielkie ukłony ode mnie" - komentowała Lanberry.

"Masz wrażliwość do poezji śpiewanej. Zaczarowałaś nas, a teraz wyczaruj sobie drużynę, do której trafisz" - mówiła Justyna Steczkowska.

"Alicją jesteś i Alicja będziesz. Zawsze będę słuchał w tym, co robisz, ciebie" - zachęcał do wyboru siebie Marek Piekarczyk.

"Trudny wybór, a ja jestem dodatkowo osobą, która ma problemy z decyzyjnością. To są trochę inne światy, więc ja jestem ciekawa pana Marka" - stwierdziła Kuszowska.

Zachwyceni uczestniczką byli też widzowie.

"W tym tygodniu najlepsza, chociaż nie powiem, żeby miała jakąś konkurencję poza Becky", "Miałem ciary wielokrotnie, podczas słuchania pani Alicji! Widzę tutaj wysokie miejsce w programie! Diament!", "Prawdopodobnie będzie jedną z niewielu osób, która uratuje tą edycje", "Jeden z najlepszych głosów programu" - można przeczytać pod jej występem.