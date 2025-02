Nagrania odbyły się w studiu Heaven and Heller (partie perkusji) pod okiem Mike'a Hellera, który sesyjnie zagrał na bębnach, oraz w prywatnym studiu Dennisa "Nameless" Mikuli. Miksem i masteringiem w swoim kalifornijskim studiu The Atomic Garden zajął się Jack Shirley, fachowiec współpracujący z m.in. z tożsamymi brzmieniowo Deafheaven, Wolves In The Throne Room czy Wiegedood. Autorką okładki "Rose Thorn Necklace" jest łotewska artystka Ksenija Tarasova. W utworze "Needles" na fortepianie zagrał gościnnie Rafael "Chewie" Dobbs, chilijski muzyk udzielający się na co dzień jako gitarzysta w thrashmetalowym Detraktor z Hamburga.