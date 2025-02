"Natalia bajkowa i Jonasz Kofta. To trio jest dla mnie czadowe i wyjątkowe. Natalka tak głosem czaruje, że aż chce się balować razem i może pobalujecie z nami ??!!! Co będzie, co było, nieważne już jest" - napisała sanah na Instagramie tuż po premierze kolejnej odsłony swojego nowego projektu z polską poezją.