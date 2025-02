Już w sobotę 1 marca 2025 r. na O2 Arenie w Londynie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - rozdanie jednych z najważniejszych statuetek w brytyjskim świecie gwiazd. BRIT Awards to gala, którą co roku żyją niemalże wszyscy Anglicy, a celebryci niecierpliwie odliczają dni, czekając na wyróżnienia.

Co ciekawe, Charli jeszcze do niedawna jawnie krytykowała galę BRIT Awards. Artystka w 2023 r. publicznie wypomniała organizatorom, że do jednej z najważniejszych kategorii (Artysta Roku) nie nominowali żadnej kobiety. "Robimy wszystko dobrze, nie sądzę, żeby to była nasza wina. Myślę, że to może być ich wina" - powiedziała wówczas, nie gryząc się w język.