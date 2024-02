23 lutego wystartowała siódma edycja "The Voice Kids". Przypomnijmy, że to pierwszy sezon programu, w którym zabrakło Dawida Kwiatkowskiego. Wokalista uznał po ostatnim finale, w którym wygrała jego podopieczna Martyna Gąsak, że jego czas w show powinien dobiec końca.

Kilka miesięcy później TVP potwierdziła, że nową trenerką w "The Voice Kids" zostanie Natasza Urbańska.

"Chcę być największym oparciem dla moich podopiecznych. Bo właśnie w tym momencie ich życia to ja będę 'drugą mamą' i osobą, która weźmie je za rękę i da narzędzia do budowania dalszej drogi. Chcę zarazić je pasją do sceny, pokażę też może parę kroków (śmiech). Najważniejsze dla mnie to stworzyć fajne relacje z uczestnikami - kiedy pojawia się zaufanie, obawy znikają. Razem pracujemy na sukces. Czuję ogromną odpowiedzialność, natomiast jestem świadoma swojego warsztatu, wiedzy i obycia scenicznego więc świadomie przyjęłam zaproszenie do programu. Nie mogę się doczekać!" - komentowała po ogłoszeniu decyzji.

Urbańska w "The Voice Kids" zszokowana już na samym początku

Już pierwszy wyemitowany widzom TVP występ, wprawił w osłupienie Nataszę Urbańską. 9-letnia Lena Ptaszyńska wykonała utwór "Na pierwszy znak" Hanki Ordonówny.

"Ordonka... Szok, że dzieci sięgają po taki repertuar" - komentowała do reszty trenerów Natasza. Po chwili wszyscy dyskutowali, czy warto się odwrócić. Ostatecznie zrobili Tomson z Baronem oraz właśnie Urbańska.

"Generalnie wypadłaś naprawdę super" - komentowała Cleo. "Ty jesteś tą iskierką, której brakuje w naszej drużynie" - zachęcał duet trenerski.



Po chwili głos zabrała zachwycona Urbańska.

"Lenka uważam, że ty dziś wykonałaś niesamowitą muzyczną historię. Śpiewać po polsku jest najtrudniej. A do tego repertuar, to jest Ordonka, to są lat 20. Jak ty w ogóle sięgnęłaś po te piosenkę? To jest odwaga śpiewać to w dzisiejszych czasach... Nagle ty zostawiasz obecna muzykę i śpiewasz nam ‘Na pierwszy znak’. Wiesz, że śpiewam to na koncertach? Musisz być w drużynie Nataszy" - komentowała trenerka.

Ostatecznie udało jej się przekonać uczestniczkę, która dołączyła do jej ekipy.

Kim jest Lena Ptaszyńska?

"Ma 9 lat. Jest wulkanem pozytywnej energii. Uwielbia muzykę, także klasyczną. Kilka miesięcy temu rozpoczęła naukę gry na pianinie oraz zaczęła zgłębiać tajniki emisji głosu. W przyszłości chciałaby również podjąć naukę gry na skrzypcach. Marzy o występie w musicalu oraz zaśpiewaniu z Małym TGD. W wolnych chwilach uwielbia spędzać czas z przyjaciółmi, jeździć na rowerze oraz czytać książki" - czytamy na stronie "The Voice Kids".