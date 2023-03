Antonina Witkosz ma 14 lat i śpiewa od 5. roku życia. Pisze i komponuje piosenki. Gra na gitarze i pianinie. W " The Voice Kids" wykonała piosenkę Harry’ego Stylesa "Adore You" i odwróciła trzy fotele.



"To było trochę dziwne, ale fajnie dziwne, ale tak fajnie dziwne. Użyłaś swojej maniery, ale w bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. Nie było tego za dużo. Zaczarowałaś. I czaruj, czaruj nam w tym programie" - stwierdził Dawid Kwiatkowski.

"To było coś magicznego. Zabrałaś mnie tą muzyką, wykonaniem, twoim głosem i bardzo mi się podobało, jak ty czułaś tę piosenkę. Zamknęłaś się gdzieś w sobie, ale to było twoje. Przyznam, że szukam właśnie takich oryginalnych głosów" - mówiła Cleo.

"Widać, że masz dobrze nabudowane emocje i dopiero potem je przekazujesz, to jest bardzo duża wartość dodana, że wiesz o co chodzi i nie wywalasz wszystkiego na zewnątrz. To nie jest emocja wywalona przed siebie, ta zagadka jest ciągle w tobie. My jesteśmy zachwyceni i nam się to bardzo podoba" - stwierdził Tomson.



Antonina Witkosz zachwyca trenerów oraz widzów

Baron natomiast zaproponował uczestniczce, aby wykonała jeszcze jedną piosenkę. I aby to zrobić, pożyczył jej gitarę. Antonina wykonała piosenkę "Wielka dama tańczy sama" Anny Jantar.

I to wykonanie ostatecznie przekonało trenerów. "Mam ciarki" - mówił Tomson. "To było cudne" - dodała Cleo. "Jesteś wyjątkowa i chce się ciebie słuchać godzinami" - stwierdził Kwiatkowski.

Zachwyceni uczestniczką byli też widzowie. "Mam wrażenie, że nawet jeśli nie wygra programu, to jeszcze o niej usłyszymy", "Już wiem kto wygra tą edycję. Cudowny głos, wspaniała dziewczynka. Czekam na jej występ" - pisali widzowie.