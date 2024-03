14-letni Miłosz Kurzok w "The Voice Kids" przyznał, że jest wielki fanem komiksów. I nie tylko lubi je czytać, ale również rysować. Przed wejściem na scenę zostawił u Oliwiera Szota - który wpuszcza uczestników na scenę - prezent dla trenerów.

Na scenie uczestnik wykonał utwór The Who "Behind Blue Eyes" i odwrócił dwa fotele - Tomsona z Baronem oraz Cleo.

"Muszę ochłonąć" - zaczęła. "Miło się ciebie słuchało. Twoja barwa głosu skłoniła mnie do odwrócenia się. Jest bardzo przyjemna, otulająca. Jest sporo do zrobienia, ale w mojej drużynie można się sporo nauczyć" - komentowała.

Zapytany o swoje hobby, Miłosz opowiedział o swojej pasji do robienia komiksów. "W komiksach jest fajne to, że możesz być panem swojego świata" - mówił.

Nietypowy wybór trenera w "The Voice Kids", pokazał im, co narysował

Gdy przyszedł czas wyboru Miłosz ponownie zawołał na scenę Oliwiera, który podał mu komiks. Uczestnik przekazał go trenerom, aby ci zapoznali się z jego treścią.



Wszyscy zebrali się przy fotelu duetu trenerskiego, a Baron zaprosił operatora, aby pokazał wszystkim widzom programu to, co narysował 14-latek. Miłosz przedstawił w komiksie swój występ w talent show TVP, a na ostatniej stronie zapisał natomiast, do której drużyny przechodzi. Wokalista postawił na dalszą współpracę z ekipą Afromental, czym wywołał ich wielką euforię.



"Jesteś oficjalnie rysownikiem i w uczestnikiem programu" - mówił Tomson, a ostatnią stronę komiksu wyświetlono na scenie "The Voice Kids".