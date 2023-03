Julia Kołodziejak w "The Voice Kids" wystąpiła z balladą "All For Love" Bryana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga z filmu "Trzej muszkieterowie".



Uczestniczka odwróciła fotele Tomsona i Barona oraz Cleo.



"Potencjał w głosie jest, masz przepiękny wokal i powiem ci, że jest jeszcze do popracowania, ale widzę, że możemy razem podziałać" - mówiła Cleo.



"Piękny utwór, nie było to doskonałe wykonanie, ale ujęły nas pewne jego elementy. (...) I właśnie o to chodzi, bo nie muszą tu przychodzić doskonali wokaliści, bo wy dopiero rozpoczynanie swoją drogę, przychodzicie tu po przygodę i uzyskać kilka rad, uwag, trochę lekcji, które będzie mogli przełożyć na przyszłość" - stwierdził Baron.

"Ty wiesz już o co chodzi. Wiesz, jak działa membrana mikrofonu, jak działa twoje gardło i zdajesz sobie sprawę z tego, jak silny masz głos. Więc to już masz przepracowane" - dodał Tomson.



Wtedy też Julia zdradziła, że na co dzień jest aktorką teatralną, co zaskoczyło trenerów programu. Ostatecznie Julia trafiła do składu Cleo.



Kim jest Julia Kołodziejak?

Julia Kołodziejak ma 12 lat. Przygodę z muzyką rozpoczęła w Polskiej Operze Królewskiej, gdzie w wieku 7 lat zagrała w przedstawieniu "Mały kominiarczyk" B. Brittena. Od tego czasu zaczęła łączyć pasję wokalną z występowaniem na teatralnych scenach. Grała w Teatrze Rampa w przedstawieniu "Księżniczka Sara", w Studio Buffo (m.in. u boku Nataszy Urbańskiej) w musicalu "Polita" i "Piotruś Pan". Obecnie gra rolę Matyldy w przedstawieniu o tym samym tytule w Teatrze Syrena.

W 2021 roku Kołodziejak próbowała dostać się na Eurowizję Junior. Z tej okazji wzięła udział w eliminacjach, które odbywały się w "Szansie na sukces". Nie dostała się jednak do finału programu, a Polskę w tamtym roku reprezentowała Sara James.