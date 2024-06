Tegoroczne letnie festiwale obfitują w zaskakujące line-upy. Obok niektórych z nich nie da się przejść obojętnie. W europejskich miastach wystąpią największe światowe gwiazdy, a wszystko to za sprawą tych czterech festiwali!

Sziget Festival - jeden z największych festiwali w Europie

Sziget Festival odbywa się co roku w samym sercu Budapesztu. Wyspa, na której organizowane jest wydarzenie na sześć dni zamienia się w wielkie pole namiotowe z ogromnymi scenami i jeszcze większymi tłumami ludzi. Kilkadziesiąt scen i ponad 1000 koncertów, a wszystko to bardzo blisko Polski, bo na Węgrzech, gdzie z niektórych miast można dojechać nawet pociągiem!

Koncerty na Sziget Festival 2024 odbywać się będą od 7 do 12 sierpnia. Bilety w dalszym ciągu są w sprzedaży. Karnet na wszystkie dni festiwalu wraz z miejscem na polu namiotowym kosztuje 369 euro (ok. 1600 złotych).

Jak prezentuje się line-up Sziget Festival 2024? Tradycyjnie jest dużo mainstreamu i piosenek, bijących rekordy popularności w danym momencie, ale nie brakuje także rocka, elektroniki, czy alternatywy. Ogrom scen i występujących na nich artystów sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć tam coś dla siebie.

Headlinerami tegorocznej edycji zostali: znana z przeboju "Can’t Get You Out of My Head" Kylie Minogue, amerykańska gwiazda pop Halsey, były lider kultowej grupy Oasis Liam Gallagher, słynny DJ Martin Garrix, tworzący globalne hity od dekady Sam Smith oraz gwiazdor zamykający Coachellę w 2023 r. Fred again...

Na głównej scenie wystąpią także: Tom Odell, Fisher, Stromzy, Bebe Rexha, Louis Tomlinson, Becky Hill oraz Skrillex. Oprócz nich w Budapeszcie zobaczymy: Aurorę, MØ, Warhaus, Joosta, Marca Rebilleta, Fointaines D.C., Yard Act, Doma Dolla, Artemasa, Skaar, Dead Poet Society i wielu innych.

Pełny harmonogram dostępny jest na stronie festiwalu oraz w mediach społecznościowych.

INmusic Festival - największe gwiazdy muzyki w Zagrzebiu

INmusic Festival mieści się na Wyspie Młodzieży, na jeziorze Jarun w Zagrzebiu. Tegoroczna edycja sprowadza do Chorwacji największe gwiazdy światowej muzyki już po raz 16. Organizatorzy, poza koncertami, przygotowali wiele dodatkowych atrakcji, takich jak specjalne programy DJ-skie.

INmusic Festival 2024 odbędzie się w dniach 24-26 czerwca. Zarówno karnety, jak i bilety jednodniowe w dalszym ciągu są dostępne. Wejściówka na trzy dni kosztuje 109 euro (ok. 470 złotych), a bilet jednodniowy to cena 89 albo 94 euro (ok. 380 albo 400 złotych) - w zależności od wybranego dnia.

Na dużej scenie INmusic Festival 2024 wystąpią: The National, którzy pierwszego dnia zaprezentują fanom dwugodzinny występ, a także Sleaford Mods, The Smashing Pumpkins, Bombay Bicycle Club, Viagra Boys, Dogstar, IDEM, Hozier oraz Paolo Nutini.

Na pozostałych scenach chorwackiego festiwalu zobaczymy również: The Gaslight Anthem, TV EYE, nemanja, Gossip, Sprints, Lucy Kruger & The Lost Boys, Cura i dečko, Squid, Ibibio Sound Machine, Extroft oraz wielu innych.

Harmonogram godzinowy dostępny jest na stronie festiwalu.

Glastonbury - jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Europy

Festiwal muzyczny, odbywający się tradycyjnie w pobliżu wsi Pilton w hrabstwie Somerset w Anglii, to wydarzenie, na które czeka wielu europejskich fanów muzyki popularnej. Glastonbury, znany jako Glasto, co roku dostarcza słuchaczom niesamowitych wrażeń, za sprawą line-upu, którego mógłby mu pozazdrościć niejeden festiwal.

Koncerty na Glastonbury Festival 2024 rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 30 czerwca. Bilety na wydarzenie są już wyprzedane.

Na scenie głównej Glasto zaprezentują się następujący headlinerzy: bijąca rekordy popularności Dua Lipa, kultowa już rockowa grupa Coldplay oraz wpływowa gwiazda współczesnego hip-hopu SZA. Oprócz nich na głównej scenie zobaczymy także: LCD Soundsystem, Little Simz, Cyndi Lauper, Palomę Faith, Shanię Twain, Palua Heatona, Olivię Dean, Keane i innych.

Pozostałymi gwiazdami Glastonbury będą: IDLES, Anne-Marie, Camila Cabello, The Streets, Disclosure, Avril Lavigne, Nothing But Thieves, Jessie Ware, Black Pumas, Jungle, Nia Archives, Arlo Parks, Declan McKenna, The Vaccines, Sleaford Mods, James Blake, King Krule, Aurora, Peggy Gou, Baby Queen i wielu innych.

Pełny line-up, z podziałem na sceny i godziny, dostępny jest na oficjalnej stronie wydarzenia.

Colours of Ostrava - czeski festiwal, blisko polskiej granicy

Colours of Ostrava to festiwal muzyczny, który odbywa się od 2002 roku w Ostrawie. Na scenie prezentują się artyści reprezentujące rozmaite gatunki. Choć wcześniej odbywał się w ścisłym centrum miasta, to od 2012 roku ma miejsce na terenie kompleksu dawnej huty Dolní Vítkovice, w pobliżu centrum miasta. Ostrawa jest położona bardzo blisko granicy z Polską, ok. 100 km od Katowic, dzięki czemu dotarcie na festiwal z naszego kraju jest szybkie i proste.

Tegoroczna edycja Colours of Ostrava odbędzie się w dniach 17-20 lipca 2024 r. Karnet na wszystkie dni festiwalu to koszt 838 złotych, a bilet jednodniowy jest w cenie 598 złotych.

Największą gwiazdą Colours of Ostrava 2024 jest Lenny Kravitz. Amerykański wokalista i gitarzysta rzadko decyduje się na festiwalowe występy w Europie, co tylko zachęca do udziału w wydarzeniu.

Poza nim na czeskim festiwalu wystąpią m.in. Sam Smith, legendy rocka Queens of the Stone Age, brytyjski producent i piosenkarz James Blake, multiinstrumentalista Dennis Lloyd, teksańskie trio Khruangbin, brytyjska multiinstrumentalistka, kompozytorka i piosenkarka Bat for Lashes, wokalistka eksperymentująca z sztuczną inteligencją Sevdaliza, niemiecka legenda muzyki elektronicznej Tangerine Dream, japoński mnich buddyjski Yogetsu Akasaka, holenderski zespół Son Mieux i niemieckie trio Klangphonic.

Harmonogram imprezy z pozostałymi gwiazdami, które wystąpią na festiwalu, dostępny jest na stronie wydarzenia.