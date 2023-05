Przeżywa komentarze w sieci na swój temat? "To jest największe źródło uśmiechu"

Michał Szpak wystąpi podczas koncertu "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie" drugiego dnia festiwalu. Z artystą porozmawialiśmy na planie spotu reklamującego wydarzenie. Zapytaliśmy go m.in. o to, co zaśpiewa.

"Tym razem nie wykonam nic premierowego, ale na pewno będzie to pełen emocji występ, składający się z trzech utworów różnych artystów" - powiedział tajemniczo.

Widząc się z Michałem Szpakiem, nie mogliśmy nie zapytać o datę premiery jego obiecanej od dawna płyty.

"Gdybym miał pewność, powiedziałbym konkretną datę premiery albumu. Jeszcze jej nie znam. Album jest już przygotowany, teraz czas na wydawcę" - odpowiada piosenkarz.

Artysta słynie z dużego dystansu do siebie. Czy pamięta jakieś żart na swój temat, który wyjątkowo go rozbawił?

"Nie przypominam sobie. Może gdybym miał wcześniej możliwość wewnętrznego wglądu w to pytanie to podałbym jakiś przykład. Nie było to żartobliwe, ale pamiętam wykon w 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo', który był taki znamienny dla mnie. Była teraz też taka sytuacja na 30-leciu Polsatu, gdzie było przytoczone moje nazwisko w śmiesznej sytuacji, że wszyscy są z Jasła: pan Edward Miszczak, ja, Ralph Kaminski i Roxie Węgiel" - wspomina Szpak.

Artysta bywa hejtowany w sieci za swoje kreacje sceniczne. Czy w Polsce dojdzie kiedyś do momentu, w którym tego typu zachowania się skończą?

"Może za 100 lat. Ale to też nie jest tak, że tylko w Polce jest takie obwarowanie odnośnie stylizacji. Myślę, że w każdym kraju istnieje taki hejt. To jest bardzo zabawne. Wszystkich komentujących pozdrawiam, bo to jest największe źródło uśmiechu dla mnie. Bardzo lubię czytać te komentarze" - śmieje się Michał.

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia festiwalu pojawili się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentowali się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpili: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze obchodzili: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.



Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).



Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".