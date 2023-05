Polsat SuperHit Festiwal 2023: Alicja Majewska zaśpiewa swoje największe przeboje

Alicja Majewska będzie gwiazdą koncertu "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Podczas przedfestiwalowej konferencji prasowej zapytaliśmy wokalistkę, czego możemy spodziewać się po jej występie.

"Zaśpiewam wiązankę moich piosenek znanych i lubianych, gdzie będzie "Być kobietą", "Odkryjemy miłość nieznaną", "Jeszcze się tam żagiel bieli" i "To nie sztuka wybudować nowy dom". To będzie taka 7-minutowa wiązanka, a co jeszcze zaśpiewam, to nie powiem" - mówi tajemniczo.

Zapytaliśmy, jak pani Alicja wspomina sopockie festiwale Polsatu.

"Polsatowski festiwal w Sopocie wspominam bardzo dobrze. Brałam udział w drugiej albo trzeciej edycji. Taki był zamysł tego koncertu, że uznani wykonawcy ze swoimi przebojami śpiewali w duetach z aktorami. Z tym, że w przypadku pana Korcza to jest tak, że on nie idzie na łatwiznę i nie proponuje śpiewać unisono. Agnieszka Włodarczyk, z którą śpiewałam, miała bardzo trudne zadanie, bo bardzo trudny głos pan Korcz jej wymyślił. Ale Agnieszka sobie świetnie z tym dała radę, a numer był efektowny na tyle, że poproszono nas, żebyśmy otwierały ten koncert" - mówi.

Wielu wokalistów starszego pokolenia rzadko wydaje nowe płyty, natomiast Alicja Majewska regularnie je nagrywa. Zapytaliśmy skąd bierze na to siłę.

"Okazuje się, że jest pewna grupa ludzi, dla których ten rodzaj piosenek jaki śpiewam, jest ważny. Podkreślają to, że to co wyróżnia moją twórczość, to właśnie wartość literacka tekstów, które śpiewam. Może to nie jest większość społeczeństwa, natomiast to wystarcza, żeby zapełniać takie sale jak Forum Muzyki we Wrocławiu, katowicki NOSPR czy wielkie filharmonie. To daje takie poczucie, że chyba warto" - przyznaje wokalistka.

Pani Alicja wspomina także, że lata temu podczas prób artyści chętnie się spotykali, zasłuchiwali się w swoich piosenkach i wymieniali doświadczeniami, dziś natomiast zamykają się w swoich garderobach.

"Na jednym z ważnych festiwali jeszcze parę lat temu była taka sytuacja: ta pani ma dwie garderoby, ta ma trzy, ta ma jedną, natomiast w jednej garderobie Irena Santor, Krysia Prońko, ja, Ela Wojnowska i Joasia Kulig. Ja nie mówię o mnie... ale Irena Santor? Nikt nie wpadł na to, że nie ma menedżera, który by się tam rozpychał i poprosił dla Ireny Santor o różową mgiełkę popołudniu, jasną rano czy gumę pistacjową - zmyślam teraz oczywiście" - żali się gwiazda.

"Ale ostatnio słyszałam, że ktoś ma w riderze technicznym banany, ale obrane ze skórki i pokrojone na plasterki o grubości jednego centymetra i przy tym wykrzyknik" - dodaje rozbawiona.

30 maja Alicja Majewska będzie obchodzić 75. urodziny. "Takie urodziny to jest abstrakcja dla mnie, ja w to nie wierzę" - śmieje się Pani Alicja.

Kiedy pytamy czego jej życzyć, z uśmiechem odpowiada: "Żeby tak się działo jak najdłużej".

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski, 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.

Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak, Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).

Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".