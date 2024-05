Tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwal odbywa się w dniach 24-25 maja, tradycyjnie w Operze Leśnej w Sopocie.

Za nami otwierający imprezę jubileuszowy koncert "Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra". W roli prowadzących wystąpili Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Maciek Rock.

"Najbardziej porywający do tańca przebój roku" - tak zapowiedziano wspólną piosenkę "Dzięki, że jesteś" ( sprawdź! ), którą wykonali Lanberry i Tribbs.

Z kolei koncert Radiowy Przebój Roku prowadzą Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet.

Polsat Hit Festiwal: Doda rozgrzała scenę w Sopocie

Niezwykle gorąco w Sopocie zostali przyjęci Smolasty i Doda ("Nim zajdzie słońce" - sprawdź ). Ten pierwszy został sam na scenie, by akompaniując sobie na gitarze wykonać piosenkę "Herbata z imbirem".



"Pop romantyk" Dawid Kwiatkowski przy wsparciu swoich wiernych fanów - Kwiatonators - zaśpiewał przebój "Cafe de Paris".



Po nim scenę przejęli Margaret ("Tańcz głupia") i Oskar Cyms ("Niech mówią" i "Na niebie"). 23-letni wokalista w Sopocie premierowo wykonał też nowy utwór "Cały czas" ( sprawdź! ), który jest pierwszą zapowiedzią jego drugiej płyty.

Temperaturę podniosła jeszcze Roxie Węgiel z przebojem "Miasto". Laureatka drugiego miejsca z ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie na scenie pokazała taneczne umiejętności, które zdobyła w programie. Później pojawiła się Natalia Zastępa ("Wracam do siebie").



Na koniec tego koncertu scenę objął najpopularniejszy Belg w Polsce, czyli Danzel ("Pump It Up"/"Put Your Hands Up In The Air"/"You Spin Me Round"). Wokalista otrzymał specjalną statuetkę z okazji 20-lecia przeboju "Pump It Up". "Dziękuję Polska" - krzyknął Danzel.



Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal zakończy koncert "Chodź, przytul, przebacz. 30-tka Andrzeja Piasecznego".

Polsat Hit Festiwal 2024: co czeka nas drugiego dnia?

Drugi dzień festiwalu również obiecuje wiele atrakcji. Na początek gwiazdy, które debiutowały na antenie telewizji Polsat, czyli m.in. zespół Enej, który zdobył popularność dzięki show "Must Be The Music", Zakopower, Kuba Badach, Krzysztof Zalewski czy Afromental.

Następnie - Koncert Diamentowy, podczas którego usłyszmy docenione przez słuchaczy utwory Smolastego, Blanki czy Malika Montany. Później na scenę wejdzie najpiękniejsza w klasie, czyli Majka Jeżowska.

Imprezę zakończy wyjątkowy projekt Wodecki/Pater, podczas którego młodzi artyści przypomną repertuar Zbigniewa Wodeckiego. Na sopockiej scenie pojawią się m.in. Mery Spolsky, Natalia i Paulina Przybysz oraz Wiktor Dyduła.