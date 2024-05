Na popularnym Monciaku odbył się pop-up, na którym wystąpiła Blanka. Wokalistka zaprezentowała swoje największe przeboje a oprócz nich premierowy singel "If U Want Me" ( sprawdź! ), który miał premierę dzień wcześniej, dokładnie w 25. urodziny polskiej reprezentantki na Eurowizji 2023.

Podczas koncertu Blanka zrobiła specjalną niespodziankę jednej z fanek, która obchodziła swoje urodziny i spełniła jej muzyczne marzenie. Zaprosiła jubilatkę na scenę i wspólnie zaśpiewały przebój "Solo" ( zobacz! ). Niespodzianka czekała również na Blankę - otrzymała platynową płytę za singel "Rodeo" ( sprawdź! ).

Zdjęcie Blanka zaprosiła na scenę swoją fankę / INTERIA.PL

"'If U Want Me' to piosenka bliska mojemu sercu, opowiadająca o pożądaniu kogoś, kto jest dużo piękniejszy na zewnątrz niż w środku. Opowiada o tym, kiedy budzisz się w samą porę, aby zobaczyć prawdziwe ja osoby, w którą tak bardzo wierzyłaś/eś. Okazuje się, że to była po prostu dobra pierwsza randka, przyjemna przejażdżka samochodem, ale pod tym wszystkim kryły się kłamstwa i nic więcej. To wszystko była tylko przykrywka i on/ona nigdy tak naprawdę nie myślał/a o tobie na serio" - mówiła Blanka z okazji premiery swojej nowej piosenki.

Wideo Blanka - If U Want Me [Official Audio]

Polsat Hit Festiwal: Blanka ze specjalnym występem w Koncercie Diamentowym

25-latka zaprezentuje swój przebój "Solo" w Operze Leśnej w Sopocie drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu . Gwiazda wystąpi w sobotę w Koncercie Diamenowym. Oprócz niej na scenie pojawią się także m.in. Smolasty, Skolim i Malik Montana.