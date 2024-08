Wojtek Szumański to wokalista, kompozytor i autor tekstów, którego popularność cały czas rośnie. Największą liczbą odsłon cieszą się "Ballada o cyckach" (11 mln), "Zegarek" (3,6 mln), "Bez twoich wad" (3,2 mln) i "Kto by pomyślał?" (2,6 mln). Nazywany "wnikliwym obserwatorem emocji" muzyk został laureatem Złotego Bączka, czyli nagrody przyznawanej w internetowym, kilkustopniowym głosowaniu uczestników Pol'and'Rock Festivalu.

W 2023 r. w Czaplinku na Małej Scenie podbił serca słuchaczy, którzy zdecydowali, że to właśnie do niego powędruje Złoty Bączek. Nagrodą za największe poparcie - poza statuetką - jest możliwość występu na Dużej Scenie w kolejnym roku. W ten właśnie sposób 29-latek z Chrzanowa powrócił na imprezę Jurka Owsiaka, ponownie ściągając tłumy fanów.



Michał Boroń, Interia: Jak to jest, jak się spełnia swoje największe marzenie? Jak to w ogóle się robi?

Wojtek Szumański: - (śmiech) Myślę, że ciężką pracą i jest to super satysfakcjonujące.

Zwycięstwa w plebiscycie Złotego Bączka nie da się przewidzieć, ale ty wykonałeś dużą pracę, żeby do tego doszło.

- To prawda, choć do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy się uda. Emocje towarzyszyły przez parę miesięcy tego głosowania. Dużo było nad tym pracy takiej informacyjnej, żeby ludzie głosowali. To się udało.

Jesteś cały czas na początku swojej drogi muzycznej. Taka nagroda to dodatkowy kop motywacyjny?

- Absolutnie, to jest nawet kilka kopów jednocześnie. Zaskakujące dla mnie jest to, że jeszcze jeżdżąc na ten festiwal jako uczestnik, wydawało mi się, że taki koncert na Dużej Scenie to jest coś ostatecznego, taki finał. A tu się okazuje, że to chyba dopiero początek, tym bardziej się cieszę. Ta Duża Scena budzi respekt, ona jest naprawdę imponująca, nabiera człowiek pokory.

Wspomniałeś o tym, że jeździłeś wcześniej jako uczestnik Pol'and'Rocka, a wcześniej Przystanku Woodstock. Co zapamiętałeś z pierwszej wizyty, co zmieniło się od tego czasu?

- Pierwszy koncert to był zespół Flogging Molly, który gra tu też w tym roku, więc tym bardziej jest to dla mnie ekscytujące. To był chyba 2014 r., jeszcze jako Przystanek Woodstock. Wtedy absolutnie zakochałem się w tym festiwalu i od tego czasu jestem co roku. Przede wszystkim zmieniło się miejsce - to jest coś, co przede wszystkim rzuca się w oczy. Ale ta energia jest cały czas. Ta atmosfera, ta życzliwość, ta przychylność, taka bezinteresowna dobroć, miłość ludzka bezpretensjonalna - to jest coś, co mnie najbardziej pociągało w tym festiwalu, coś, co mnie inspirowało i do życia i do twórczości. Festiwal cały czas się rozwija i zmienia wraz z tym jak zmienia się świat.



Niedawno wypuściłeś nową piosenkę "Kołowrotek", która coś zapowiada.

- Zapowiada trasę, która nazywa się "Kołowrotek Tour". Zagramy coś koło 20-25 koncertów, więc trochę pojeździmy na jesień. Odwiedzimy wszystkie duże miasta i kilka tych mniejszych. Na pewno będzie bardziej kameralnie, bo nie da się inaczej w porównaniu do Pol'and'Rocka, ale też zamierzamy dać z siebie wszystko. Wydaje mi się, że na naszych koncertach panuje taka trochę polandrockowa atmosfera. To są takie małe Pol'and'Rocki, tylko co tydzień (śmiech).



Wojtek Szumański i jego "Kołowrotek Tour" - daty koncertów:

29.09 - Kraków

11.10 - Zielona Góra

13.10 - Gorzów Wielkopolski

7.11 - Kielce

8.11 - Lublin

15.11 - Bielsko Biała

16.11 - Katowice

23.11 - Konin

24.11 - Poznań

27.11 - Gdańsk

28.11 - Warszawa (support przed Kwiatem Jabłoni)

29.11 - Tychy

30.11 - Wrocław

1.12 - Łódź

6.12 - Rzeszów

8.12 - Białystok

13.12 - Toruń.