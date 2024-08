Trzydziesty, jubileuszowy, Pol'and'Rock Festival odbywa się ponownie na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno, w dniach 1-3 sierpnia.

Na festiwalowych scenach zobaczymy w tym roku m.in. Celkilt, The Warning, Meute, Flogging Molly czy Modestep, a z polskiej reprezentacji m.in. Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Mr. Zoob, Transgresja i Wojtek Szumański.

Pol'and'Rock Festival 2024: to zaskoczyło uczestników

Jak zawsze duże emocje przed festiwalem wzbudzał line-up, wydzielone pole namiotowe, kwestia parkingów, dojazdu czy cen na festiwalowym polu. Okazuje się jednak, że w tym roku najbardziej zaskakujący dla uczestników był... stan toi-toiów.

Festiwalowe pole w toalety zaopatrza WC Tron, a woodstockowicze są zaskoczeni tym, jak toi-toie wyglądają w środku. "Porcelanka to jest taki sztosik, że medal wam się należy", "Lepiej niż w domu", "To już namiotów nie trzeba brać, spokojnie można spać w tojku","Z każdym rokiem coraz bardziej czuje się jak król na tronie. Dzięki WC Tron" - komentują internauci, zachwyceni tym, że wewnątrz znajduje się też woda i mydło.

Dodatkowo firma dostarczyła do ubikacji firmowy papier ze złotym nadrukiem. "Złote a skromne", "Powinni go sprzedawać, szedłby jak ciepłe bułeczki", "Jest tak jakby luksusowo", "Papier toaletowy ze złotym logo. To zapisze się w kartach historii" - żartują uczestnicy. Jednak to nie wszystko. Firma stworzyła też... dedykowaną aplikację. "W tym roku, żeby ułatwić Wam dotarcie do toalet, stworzyliśmy aplikację Gdzie jest tron, w której znajdziecie (i możecie oznaczać) trony z całej Polski" - informują.