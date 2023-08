29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

Na Instagramie można zobaczyć krótkie wideo, gdy Jurek Owsiak oficjalnie otworzył bramy otaczające teren imprezy i wpuścił czekających festiwalowiczów.



"Otwieramy bramy. Bawcie się dobrze, bezpiecznie. Kochamy was bardzo" - mówił głównodowodzący Pol'and'Rock.

"Kilka godzin temu ruszyliśmy w drogę i zmierzamy do was. Do zobaczenia wkrótce" - napisali w komentarzu muzycy grupy The Rumjacks . Przypomnijmy, że grający celtyckiego punk rocka formacja z Australii otworzy tegoroczną edycję na Dużej Scenie (czwartek, po godz. 15).

Zespół jest dobrze znanym festiwalowiczom - był już jedną z gwiazd Przystanku Woodstock 2016 (jeszcze w Kostrzynie nad Odrą). Największą popularnością cieszy się utwór "Irish Pub Song" (ponad 86 mln odsłon). Od 2020 r. za mikrofonem stoi Mike Rivkees, który zastąpił usuniętego z grupy Frankie McLaughlina. Już z nowym frontmanem formacja wypuściła nowy album "Hestia" (2021) i EP-kę "Brass for Gold" (2022).

"Nie ma biletów, w związku z tym każdy może do nas przyjechać. Jeżeli tylko do nas dotrzecie, to bawcie się zgodnie z tymi zasadami, które wprowadziliśmy. Jest bardzo prosty regulamin, który mówi o tym, żeby właśnie być ze sobą w bardzo takim pokojowym stanie, a także nie wprowadzać żadnych narkotyków, żadnej chemii, która by psuła zabawę" - podkreślał na ostatniej konferencji prasowej Jurek Owsiak.



Pol'and'Rock Festival 2023: Jaka będzie pogoda?

Najwięcej przelotnych opadów przewidywane jest w czwartek, pierwszego dnia festiwalu. Maksymalna temperatura to 22 stopnie, w nocy może spaść do 11 stopni.

Organizatorzy jak co roku przygotowali praktyczny poradnik, co warto zabrać ze sobą na Pol'and'Rock. Listę sprawdzicie poniżej:



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks, ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.

Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, między jeziorami Drawsko i Czaplino.