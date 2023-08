Uruchomiona w 2006 roku na Przystanku Woodstock Akademia Sztuk Przepięknych to projekt łączący spotkania z ciekawymi gośćmi z różnych dziedzin (polityka, film, literatura, religia, dziennikarstwo) i przeróżne artystyczne warsztaty. Pomysłodawcą i pierwszym głównodowodzącym był Zbigniew Hołdys.

Przez lata w ASP gościli m.in. nobliści Lech Wałęsa i Olga Tokarczuk, Andrzej Wajda, Marek Kondrat, Janusz Głowacki, Monika Olejnik, abp Józef Życiński, Michael Schudrich (naczelny rabin Polski), imam Ali Abi Assa (przedstawiciel polskich muzułmanów), Tomasz Lis, Tomasz Sekielski, Jerzy Bralczyk, Anna Dymna, Leszek Balcerowicz, Kamil Durczok, Jan Tomaszewski, Tomasz Raczek, Jacek Żakowski, Wiesław Ochman, Manuela Gretkowska, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Tym, dr Janusz Kochanowski, Bohdan Łazuka, Leszek Możdżer, Tomasz Zimoch, Marek Niedźwiecki, Jerzy Buzek, Marek Piwowski, Marek Belka, Jan Nowicki, Andrzej Grabowski, Marek Koterski, Titus, Roman Paszke, bp Tadeusz Pieronek, gen. Waldemar Skrzypczak, Bogusław Wołoszański, Andrzej Strejlau, Krzysztof Hołowczyc, Tadeusz Wrona, Roman Polko, Krzysztof Skiba, Artur Andrus, Kuba Wojewódzki, ks. Adam Boniecki, Grzegorz Miecugow, Bogusław Linda, Włodek Pawlik, Maria Czubaszek, Magdalena Środa, ks. Wojciech Lemański, Agnieszka Holland, ks. Jan Kaczkowski, Aleksander Doba, Rafał Sonik, Kasia Kowalska, Anna Czerwińska, dr Irena Eris, Jerzy Stuhr, Janina Ochojska, Maciej Stuhr, Zbigniew Buczkowski, Karolina Korwin Piotrowska, Małgorzata Chmielewska, Tomasz Michniewicz, Filip Chajzer, gen. Mirosław Różański, dr Adam Bodnar, Maciej Orłoś, Robert Biedroń, Przemysław Kossakowski, Bartłomiej Topa, Jacek Fedorowicz, Dorota Wellman, Chris Niedenthal, Artur Barciś, Krzysztof Wielicki, Andrzej Bargiel, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Smarzowski, o. Ludwik Wiśniewski, Katarzyna Nosowska, Marek Safjan, prof. Ewa Łętowska, Wojciech Pszoniak, Mariusz Szczygieł, Filip Springer, Igor Tuleya, Szymon Hołownia, Majka Jeżowska, Joanna Kulig, Wojciech Mann, Janusz Gajos, Andrzej Mleczko, Andrzej Chyra, Elżbieta Dzikowska, Arkadiusz Jakubik, Marta Lempart, Jakub Żulczyk, Wojciech Bojanowski, Marcin Dorociński, Barbara Kurdej-Szatan i Dawid Ogrodnik.

Na zakończonej w nocy z soboty na niedzielę 29. edycji Pol'and'Rock Festival w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim w roli gości ASP pojawili się m.in. Martyna Wojciechowska, Jerzy Kryszak, Marek Dyjak, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Borys Szyc, Karol Wójcicki, Grzegorz Kalinowski i Kwiat Jabłoni.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kwiat Jabłoni odebrał Złotego Bączka 1 / 16 Kwiat Jabłoni na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2023 Źródło: WOŚP

Pol'and'Rock 2023: Martyna Wojciechowska pokazała niesamowite zdjęcie z ASP

Już po zakończeniu imprezy zdjęcie z festiwalu wrzuciła Martyna Wojciechowska. Popularna prezenterka telewizyjna, dziennikarka i podróżniczka pokazała ogromny tłum zgromadzony poza namiotem ASP, który mieści kilka tysięcy osób.



"Wiedziałam, że było nas sporo, ale nie zdawałam sobie sprawy, że aż tyle! Kilka tysięcy osób zebranych w jednym miejscu, żeby posłuchać o tym, że świat jest różnorodny, że nie ma jednej słusznej recepty na dobre życie, że spotkanie z drugim człowiekiem to lekcja szacunku i zrozumienia. Jest nas na świecie ponad 8 miliardów i może nas różnić z pozoru wszystko: kolor skóry, płeć, orientacja, kultura, w której zostaliśmy wychowani, wyznanie. Ale przez te wszystkie lata moich podróży, nie tylko na najdalsze krańce świata, nauczyłam się, że tak naprawdę WIĘCEJ NAS ŁĄCZY, NIŻ KIEDYKOLWIEK RÓŻNIŁO" - napisała Martyna Wojciechowska.

"Warto się otworzyć na drugiego człowieka, choć wiem, że nie zawsze jest to łatwe. I o tym też jest NAJPIĘKNIEJSZY FESTIWAL ŚWIATA! O miłości, o wzajemnym szacunku, o nadziei. Cieszę się, że mogłam być jego częścią" - dodała.



Pol'and'Rock Festival 2023 w deszczu 1 / 8 Pol'and'Rock Festival 2023 walczy z deszczem Źródło: PAP Autor: Jerzy Muszyński

Według szacunkowych obliczeń w tym roku bawiło się kilkaset tysięcy uczestników. Owsiak tylko stwierdził, że w poprzednim roku było "dużo mniej" osób.

W Czaplinku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Pol'and'Rock Festival 2023: kolorowi uczestnicy 1 / 17 Uczestnicy Pol'and'Rock Festivalu Źródło: PAP Autor: Marcin Bielecki

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.