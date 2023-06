Według informacji RMF FM rodzice dzieci uczących się w szkołach w Kosakowie (Gdynia) będą w piątek (30 czerwca) protestować, co może utrudnić dojazd festiwalowiczom z Open'er Festival na miejsce imprezy.

W gminie Kosakowo jest ponad 2 tysiące uczniów i cztery szkoły podstawowe. Choć dwa lata temu oddano do użytku najnowszą placówkę, w której miało się uczyć 500 uczniów, to na ten moment jest ich ponad tysiąc. Ponadto w liczba ludności gminy w ciągu dekady wzrosła dwukrotnie i brakuje miejsc dla nowych uczniów. Przepełnione szkoły powodują, że istnieje zagrożenie, iż dzieci będą musiały uczyć się w trybie trzyzmianowym. Na to nie chcą zgodzić się rodzice.

Reklama

"Nasze prace dzisiaj zmierzają do tego, aby jak najbardziej od tej trójzmianowości odejść. Stąd też jedną z alternatyw jest budowa obiektów modułów. Cały czas również dyskutujemy na temat możliwości zabezpieczenia dzieci w obiektach szkolnych w Gdyni, tutaj żadnych szczegółów na ten moment jeszcze nie posiadamy" - mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Kopitzki, zastępca wójta gminy Kosakowo.

Pod uwagę brane jest kilka scenariuszy. Jeden z nich zakłada stworzenie zespołu modułowego, który najwcześniej mógłby ruszyć między listopadem a grudniem. Inny to budowa nowej szkoły, ale to może potrwać nawet trzy lata. Wcześniej uczniowie - już od września - musieliby uczyć się na trzy zmiany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ASAP ROCKY na Open'er Festival 2022 INTERIA.PL

Rodzice nie chcą szkoły na trzy zmiany. Szykują protest podczas Open'er Festival

Zdaniem niektórych rodziców gmina była zbyt opieszała i zainteresowała się sprawą, gdy faktycznie jest już za późno. To właśnie dlatego zamierzają protestować. "Chcemy gminę zdopingować, w taki może sposób kontrowersyjny, aby władze gminy potraktowały problem w sposób priorytetowy" - mówi w rozmowie z rozgłośnią Marcin Żakowski, współorganizator protestu i ojciec dwójki dzieci.

Do manifestacji ma dojść w piątek 30 czerwca przy ul. Derdowskiego. Oznacza to, że dojazd przez jedną z głównych dróg prowadzących na teren festiwalu Open'er Festival będzie utrudniony. W czwartek 29 czerwca zaplanowano rozmowy samorządowców z rodzicami, które mają na celu załagodzić spór i doprowadzić, że do piątkowego protestu ostatecznie nie dojdzie.

Rafał Trzaskowski na Open'er Festival 2023. Co będzie tam robił?