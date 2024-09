Polsat oficjalnie potwierdza. Znamy wszystkich jurorów "Must Be The Music"

Plotki o powrocie "Must Be The Music" krążyły już od pewnego czasu. Oficjalnie informację potwierdził dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, podczas tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Program - po siedmioletniej przerwie - będzie można oglądać wiosną 2025 r.

"Będziecie znowu mogli słuchać zespołów, które mają szansę zrobić karierę" - przekazał wielomilionowej widowni Edward Miszczak.

"Must Be The Music": Kto zasiądzie w jury?

Stacja stopniowo odsłaniała karty - wiadomo było, że jury przejdzie gruntowe zmiany i tak faktycznie się stało. Uczestników oceniać będą Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (lider Zakopower) i Natalia Szroeder, do których dołączył właśnie Miuosh (Miłosz Paweł Borycki). Pochodzący z Katowic raper, tekściarz i producent muzyczny ma na koncie kilkanaście albumów.

W piątek pojawiła się druga część "Pieśni współczesnych" nagranych wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. W studiu pojawili się m.in. Krzysztof Zalewski, Kayah, Igor Herbut, Julia Pietrucha, Maciej Musiałowski, Paweł Domagała, Bela Komoszyńska (Sorry Boys), Igo, Wiktor Waligóra, Natalia Szroeder i Piotr Zioła.



Pierwsza część z 2021 r. uzyskała status podwójnej platyny, a rok później zdobyła Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni Blues. Wówczas z Miuoshem współpracowali m.in. Organek, Igor Herbut, Ralph Kaminski, Kwiat Jabłoni, Błażej Król, Bela Komoszyńska i Julia Pietrucha.

Dodajmy, że "Must Be The Music" poprowadzą Maciej Rock (obecnie jest też jednym z prowadzących "Twoja twarz brzmi znajomo") u boku którego pojawią się Patricia Kazadi (uczestniczka trwającej obecnie edycji "TTBZ") i aktor Adam Zdrójkowski.

Przez wszystkie 11 dotychczasowych edycji program prowadził duet Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock. Ten drugi jest jedyną osobą ze starej ekipy, która będzie w wiosennej odsłonie.



Zwycięzca programu zdobędzie wygraną w wysokości 250 tys. zł i występ na kolejnej edycji Polsat Hit Festiwal.

"Must Be The Music" powraca po latach

Przypomnijmy, że ten program zadebiutował w 2011 r. i był emitowany przez sześć lat. W sumie zrealizowano aż 11 edycji - w każdej z nich uczestników oceniali Elżbieta Zapendowska (znana z "Idola" specjalistka od emisji głosu), niezapomniana wokalistka grupy Maanam - Olga "Kora" Jackowska (zmarła w lipcu 2018 r. po ciężkiej chorobie) oraz ceniony dyrygent Adam Sztaba.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Enej o udziale w "Must Be The Music": To były wszystko nasze decyzje INTERIA.PL

W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im także znany z zespołu Afromental wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski. W edycjach 7-10 zastąpił go lider rockowego zespołu Coma - Piotr Rogucki. Z kolei w ostatniej odsłonie za jurorskim stołem pojawił się Tymon Tymański, legendarny muzyk sceny niezależnej. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock, a przed telewizorami pod koniec regularnie zasiadało ponad 2 miliony widzów (pierwsze pięć edycji miały średnią widownię znacznie powyżej 3 mln).

W "Must Be The Music" swoją drogę do sławy zaczynali m.in. Enej, LemON, Kasia Moś, Red Lips, Tomasz "Kowal" Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Future Folk, Shata QS, Be.My, Piękni i Młodzi, Kaśka Sochacka, Besides i Marcin Patrzałek.