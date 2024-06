Hakuna Matata to nie tylko słynna sentencja z "Króla lwa", ale również nazwa grupy akrobatycznej pochodzącej z Tanzanii.



Czworo uczestników zdecydowało się spróbować swoich sił w amerykańskim "Mam talent" , a do walki o swoje marzenia zainspirowali ich inni akrobaci, zwycięzcy programu Ramadhani Brothers.

Do występu w amerykańskiej telewizji akrobaci przygotowywali się przez cały rok (trenowali sześć dni w tygodniu). Przyjazd do "Mam talent" był też ich pierwszym razem w USA.

Spektakularny występ w "Mam talent. Heidi Klum złapała się za głowę

Występ Hakuna Matata był testem ludzkiej wytrzymałości. Mężczyźni wymiennie stali na niewielkiej ruchomej platformie, próbując złapać balans, jednak jakby tego było mało, każdy z nich musiał utrzymywać ciężar swoich kolegów, którzy w tym czasie wykonywali zaskakujące akrobacje.

Na to, co dzieje się na scenie, emocjonalnie zareagowała Heidi Klum, która najpierw zastygła w bezruchu, a po kolejnych figurach wykonywanych na scenie, aż złapała się za głowę. Jej koleżanka z jury, Sofia Vergara odwróciła wzrok, gdyż nie chciała zobaczyć potencjalnego upadku akrobatów. Emocji i okrzyków przerażenia nie brakowało też na widowni. Spokojny wydawał się jedynie Simon Cowell.

Gdy grupa skończyła swój popis, otrzymała owacje na stojąco. "Niesamowicie się to oglądało. Brawo dla wszystkich. Dobra robota" - mówiła Heidi Klum.

"Na takie występy mam tylko jedno słowo - niewiarygodne. To podważa wszystkie inne występy, o których myślisz, że są wspaniałe, że są najlepsze. A to ich przebija " - dodał Howie Mandel.

"Oglądanie was zapierało dech w piersiach. To było niebezpieczne, myśleliśmy, że już kończycie, a wy dalej coś robiliście" - mówiła Sofia Vergara.

"Widziałem już podobne występy, ale ten jest poziom wyżej, a ta platforma wydawała się najgorsza (...). Można było zobaczyć, jak trudne to jest, a wy się nie poddaliście. Szacunek dla was, bo o to tu chodzi" - zakończył Cowell. Formacja Hakuna Matata jednogłośnie przeszła dalej.