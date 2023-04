Jimmie Herrod był objawieniem 16. sezonu "Mam talent". Wokalista zaśpiewał podczas castingów piosenkę "Tomorrow" z musicalu "Annie" i oczarował publikę oraz jurorów. Na zachwytach się nie skończyło. Sofia Vergara postanowiła obdarować go Złotym Przyciskiem.

Herrod w programie dotarł do finału, a w ostatnim odcinku zajął miejsce poza pierwszą piątką.

Jimmie Herrod wraca do "Mam talent". Jurorzy zachwyceni

Podczas "AGT: All-Stars", czyli specjalnej edycji "Mam talent", do której zaproszono największe gwiazdy związane z tym formatem, uczestnik wybrał do wykonania utwór "Glimpse of Us" Joji. Cała sala słuchała jego występu niczym zaczarowana. Żywo reagowała natomiast, gdy wokalista wchodził na wyższe rejestry. Pod wrażeniem był też prowadzący show Terry Crews.



Jurorzy po występie nie kryli zachwytów i uhonorowali uczestnika owacjami na stojąco.

"Jimmie, każdy może powiedzieć to, co zamierzam powiedzieć sam: tak to się robi. Wszyscy mamy uszy. To było po prostu niesamowite" - komentował Simon Cowell.

"Zawsze byłeś jednym z moich faworytów. Twój ton głosu, spływa po mnie niczym masło. Czuję się wtedy znakomicie. Jesteś fantastyczny" - dodała Heidi Klum.

"Jestem w tym programie od 13 lat, oglądam uczestników od samego początku. Jesteś w mojej opinii najlepszym męskim wokalistą w historii amerykańskiego 'Mam talent'" - stwierdził Howie Mandel.